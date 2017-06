„Eigentümer hat sich mit der Zittauer Mandaukaserne zu viel vorgenommen“ Oberbürgermeister Thomas Zenker sagt im SZ-Gespräch, wie seiner Meinung nach die Fördermillionen noch zu retten wären.

Die Zukunft der Mandaukaserne sah – nachdem ein Abriss im Raum stand war – wieder rosig aus. Der Bund hatte Millionen für die Belebung in Aussicht gestellt. Nun könnte das Geld verloren sein. Deshalb spricht Zittaus OB im Interview Tacheles. © Sampedro

Zittau. Bis zum 28. Juni hätte die Konzeptskizze für die Sanierung und Nutzung der Mandaukaserne beim Bund in Berlin mit Zahlen und Fakten untermauert sein müssen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass der angekündigte Zuschuss in Höhe von 3,88 Millionen Euro fließt. Am Dienstag wurde bekannt, dass daraus nichts wird: Es gibt kein Konzept. Die Skizze hatten die Stadt und ein Projektentwickler, der die alte Kaserne mit einem Investor kaufen wollte, entworfen. Qualifizieren müsste sie nun aber der neue Eigentümer, der das Denkmal zwischenzeitlich gekauft hat und das Konzept übernehmen wollte. Er sagt, dass es nicht vorwärtsgeht, weil er keine Mieter gefunden hat. Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) befürchtet nun den Verlust der Fördermittel und des Zittauer Ansehens. In der SZ sagt er, wie die Kuh noch vom Eis zu bekommen wäre:

Herr Zenker, ist die Mandaukaserne nun verloren?

Ich bin nicht bereit, die Mandaukaserne verloren zu geben. Es war ein teils schmerzhafter Prozess, in dem klar wurde, dass dieses Gebäude viel mehr Menschen wichtig ist, als manche glauben. Unser Antrag beginnt mit den Worten: Die Mandaukaserne gehört zum stadtbildprägenden, baukulturellen Erbe Zittaus im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien. Das ist doch nicht nur Antragslyrik!

Warum haben Sie dann dem Bund mit dem kürzlichen Schreiben klargemacht, dass Sie die Millionenförderung eventuell zurückgeben müssen?

Da muss ich erst einmal unmissverständlich klarstellen: Wir haben diese Förderung noch gar nicht. Um sie überhaupt nutzen oder weiterreichen zu können, müssen wir ein tragfähiges Nutzungs- und ein realistisches Finanzierungskonzept vorlegen. Zudem müsste die Stadt Zittau Eigenmittel mindestens in Höhe von zehn Prozent der Fördersumme stemmen. Konzeptionell liegt mir allerdings nach der Skizze nichts mehr vor und so habe ich nichts in der Hand, um den Stadtrat überhaupt fragen zu können, ob er die Eigenmittel bewilligt.

Aber die Fördermillionen waren der Stadt doch in Aussicht gestellt worden.

Ja und das ist ein großer Erfolg unserer Arbeit. Wir haben mit externer Hilfe und Partnern vor Ort eine Konzeptskizze erstellt, die die Experten der Bundesregierung überzeugt hat. Als eines von 24 Projekten in ganz Deutschland. Leider ist die Realisierung in weite Ferne gerückt.

Die Skizze zum Konzept entwickeln und umsetzen müsste der neue Eigentümer, Thomas Göttsberger aus Ostritz?

Ja, er oder jemand anderes. Ich habe schon beim Bürgerforum zur Mandaukaserne im November 2015 erklärt, dass die Stadt Zittau nicht im Ansatz die Ressourcen hat, ein solches Projekt zu stemmen. Wir haben auch noch genug andere Aufgaben. Die finanziellen Risiken und die Gefahr eines langen Rechtsstreits waren die Gründe für Stadtrat und Verwaltung, sich im Januar 2017 gegen die Übernahme der Mandaukaserne auszusprechen. Unser Antrag fußt aber auch darauf, dass wir bereit wären, in der geplanten Halle als Großmieter zwei Felder selbst zu nutzen.

Also ist der Eigentümer am Zug. Kann er den Bund nicht überzeugen, die Millionen doch nach Zittau zu überweisen?

Er hat dem Bund, dem Land und uns gegenüber erklärt, dass er bereit ist, die beantragte Konzeptskizze umzusetzen, gegebenenfalls mit ein paar Veränderungen. Seitdem sind aber keine Fortschritte zu erkennen.

Ist der Eigentümerübergang an Herrn Göttsberger abgeschlossen?

Nein, noch nicht vollständig. Der Stadtrat hat einer Niederschlagung der Forderungen, die die Stadt Zittau an den vorherigen Eigentümer hatte, beim Eigentumsübergang nicht zugestimmt. Diese sind bis heute nicht erfüllt.

Heißt das, dass Sie im Zweifelsfall – wie in ähnlichen Fällen üblich – die Zwangsversteigerung einleiten?

Das wäre die Extremvariante. Angesichts der Bedeutung des Projekts und in Anerkennung der geleisteten Schritte zur Rettung haben wir bisher davon abgesehen.

Glauben Sie, dass der neue Eigentümer das Projekt in der vom Bund festgelegten Zeit noch umsetzen könnte?

Nein, das kann mit dem derzeitigen Stand weder Herr Göttsberger noch jemand anderes. Dafür ist die Zeit zu knapp. Der Bund legt für seine Fördermittel eindeutig fest, in welchem Jahr wie viel davon ausgegeben werden müssen. Allein 2017 müssten es bei der Mandaukaserne noch rund 800 000 Euro sein. Hier wäre der Ansatz, eine Flexibilisierung zu erreichen. Aber es gibt ja, wie gesagt, noch nicht einmal ein tragfähiges Nutzungs- oder ein realistisches Finanzierungskonzept. Diese Crux haben wir nun seit April.

Wie könnten Sie die Kuh noch vom Eis bekommen?

Wir laufen Gefahr, eine großartige Chance für Zittau zu vertun. Neuerdings scheinen ja sogar noch weitere Fördermittel denkbar. Dafür müsste auch ein großes Büro in kurzer Zeit erhebliche Anstrengungen unternehmen. Als Stadt sind uns die Hände gebunden. Wir können weder dem Eigentümer vorschreiben, was er mit seiner Immobilie macht, noch dem Fördermittelgeber sagen, er soll sein Geld ohne ein Konzept auf gut Glück zur Verfügung stellen. Wir können den Förderer maximal bitten, uns zur Klärung der Situation mehr Zeit einzuräumen. Und den Eigentümer, den Weg für eine Entwicklung freizumachen, die er allein offensichtlich nicht bewerkstelligt bekommt. Beides haben wir getan.

Sollte Herr Göttsberger verkaufen: Steht Ihr ursprünglicher Partner, mit dem die Konzeptskizze erarbeitet wurde, noch zur Verfügung?

Ja, sowohl dieser Projektentwickler als auch andere, die ich als seriös und leistungsfähig einstufe, haben Interesse signalisiert. Sicher wäre auch eine Beteiligungsgesellschaft möglich gewesen. Wir haben das Thema und Projekt „Mandaukaserne“ überregional so bekannt gemacht, dass sich daneben auch mehrere Investoren dafür interessieren. Als Partner im Sinn einer erfolgreichen Stadtentwicklung wünschen wir uns die Hochschule mit all ihren Instituten, Labors und anderen Einrichtungen. Der Zeitpunkt ist günstig: Die Hochschule schreibt derzeit ihr Entwicklungskonzept fort. Erste Gespräche habe ich geführt, doch um über eine Nutzung überhaupt nachzudenken, braucht es eine klare Perspektive, was mit dem Gebäude werden soll. Das ist schwierig, aber eben die klassische Aufgabe eines Projektentwicklers.

Sind Sie – wie bereits vor einigen Monaten – noch über den Verkauf mit Herrn Göttsberger und Ihren Projektentwickler im Gespräch?

Ich habe versucht, entsprechende Verhandlungen zu moderieren. Das ist an den Forderungen von Herrn Göttsberger gescheitert. Ich habe ihm auch meinen Eindruck vermittelt, dass er sich mit dem Projekt Mandaukaserne zu viel vorgenommen hat. Retten und in Nutzung bringen sind zwei völlig verschiedene Aufgaben.

Um welchen Aufschub werden Sie die Bundesregierung bitten?

Um keinen speziellen, denn ich habe in der derzeitigen Situation keine Frist vor Augen, in der die beiden Konzepte entstehen könnten. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung könnte für uns eine generelle Flexibilisierung signalisieren. Aber es gibt natürlich auch jede Menge anderer Projekte, die konzeptionell deutlich weiter sind.

Die SZ hat auch den neuen Eigentümer der Mandaukaserne um ein Interview gebeten. Bisher hat er abgelehnt.

