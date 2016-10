Eigentümer für Wohnungen gesucht Die Gemeinde Großharthau will Wohnungen an der Schulstraße verkaufen.

Blick auf Großharthau © Steffen Unger

Großharthau sucht Käufer für fünf kommunale Ein-Raum-Wohnungen in den Blöcken auf der Schulstraße. Die Bieterfrist laufe am 8. November aus, sagte Bürgermeister Jens Krauße (SPD). Sollte es mehrere Interessenten geben, werde meistbietend verkauft. Nach einem Beschluss des Gemeinderates sollen pro Quadratmeter mindestens 750 Euro erzielt werden. Alle zum Verkauf stehenden Wohnungen sind jeweils 34 Quadratmeter groß. Angebote lägen bereits vor, so Krauße.

Großharthau trennt sich seit Jahren schrittweise von kommunalen Gebäuden und Wohnungen. Erfolgreich verkauft wurden etwa ein Haus am Rittergut und das Schäferhaus nahe des Parks. In beiden Objekten entstand beziehungsweise entsteht nach der Sanierung durch private Investoren neue Wohnungen. Derzeit gehören der Gemeinde noch 60 Wohnungen, um die Verwaltung kümmert sich ein beauftragtes Unternehmen. (cm)

