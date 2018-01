Eigentümer findet gestohlenes Auto

„Graffiti-Künstler“ beschmieren Unterführung Großschönau. Bundespolizistenhaben am späten Freitagabend die Bahnanlagen rund um Großschönau bestreift und dabei festgestellt, dass bisher unbekannte Täter eine Bahnunterführung i mit verschiedenen Farben und Symbolen auf einer Größe von insgesamt 4,5 Quadratmeter besprühten.

Zigarettenschmuggler in Zittau Zittau. Beamte der Bundespolizei haben am Freitag und Sonnabend insgesamt 1600 Stück unversteuerte Zigaretten in Zittau sicherstellen und an den Zoll übergeben können. Am Freitag reiste ein Tscheche mit dem Fahrzeug seines Bruders über den Grenzübergang Chopinstraße ein. Beim Blick in den Kofferraum stellten die Beamten insgesamt 400 Stück fest. Einen Tag später kam ein Slowake zu Fuß über die Grenze an der Chopinstraße. Erst nach wiederholter Aufforderung der Bundespolizisten blieb er stehen. In seinem mitgeführten Rucksack fanden sie insgesamt 1200 Stück unversteuerte Zigaretten. Beide Schmuggler erhielten Anzeigen wegen Steuerhehlerei.

Nach Parkplatzrempler davon gefahren Görlitz. Nach einem Parkplatzrempler ist am Sonntagvormittag eine Autofahrerin in Görlitz davon gefahren. Die 34-Jährige war während des Ausparkens mit ihrem Fiat Panda an einem Citroen gestoßen. Eine Streife der Bundespolizei sah den Unfall in der Neißstraße und eilten der Frau bis in die Schillerstraße hinterher. Dort konfrontierten die Beamten sie mit dem Geschehen und dem Vorwurf der Verkehrsunfallflucht. Angeblich habe sie nichts mitbekommen, so die Görlitzerin. An den Unfallort gerufene Polizisten des örtlichen Reviers protokollierten später einen Sachschaden von 2000 Euro.

In Schlangenlinie geradelt Görlitz. Weil er in der Nacht zum Sonntag in Schlangenlinie durch Görlitz radelte, haben Bundespolizisten einen Mann auf seinem Fahrrad angehalten. Der 45-Jährige war auf der Rothenburger Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er die Aufmerksamkeit auf sich zog. Wohl oder übel ließ er einen Atemalkoholtest über sich ergehen. Der endete mit umgerechnet 2,52 Promille und dürfte nun Konsequenzen für den ungehaltenen Görlitzer haben. Das Polizeirevier Görlitz leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen ihn ein.

Mann geht ins Gefängnis Görlitz. Weil ihm das notwendige Kleingeld offensichtlich fehlte, hat ein 25-jähriger Verurteilter am Sonntag in Görlitz seine Ersatzfreiheitsstrafe angetreten. Bundespolizisten nahmen den Mann am Nachmittag im Stadtpark fest. Die Festnahme erfolgte, weil die Staatsanwaltschaft Erfurt Ende des vergangenen Jahres einen Haftbefehl ausstellte. Wegen Diebstahls war eine vom Amtsgericht Gotha angeordnete Geldstrafe von 970 Euro bislang offen geblieben.

Mit Drogen erwischt Görlitz. Seit Sonntag wird gegen drei Deutsche - 18, 21, 22 Jahre alt -, einen 18-jährigen Afghanen sowie eine 21-jährige Polin wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Bundespolizisten erwischten den 18-jährigen Deutschen im Grünen Graben mit einem Joint. Wenig später fanden die Beamten bei dem Afghanen etwa fünf Gramm der Modedroge Khat. Er lief ihnen in der Bahnhofstraße über den Weg. Bereits am Sonnabend fanden Bundespolizisten bei der Kontrolle der 21 und 22 Jahre alten Deutschen in der Lutherstraße eine kristalline sowie eine pflanzliche Substanz. Vermutlich handelt es sich um Crystal und Marihuana. Die 21-jährige Polin ertappten die Beamten im Stadtpark. Bei ihr fand sich ein Cliptütchen mit Amphetamin.

Fahrer verstößt gegen Tierschutz Kodersdorf. Ein Ukrainer hat am Sonntagmorgen gegen das Tierschutzrecht und Tierseuchenrecht verstoßen, als er zwei Katzen und zwei Hunde über die Grenze nach Deutschland brachte. Die Bundespolizei kontrollierte den 34-Jährigen bei Kodersdorf und entdeckte in seinem Fahrzeug vier Transportboxen. In diesen befand sich jeweils ein Rassetier. Wegen tierschutzwidriger Transportbedingungen kamen die vier Katzen und Hunde zunächst in die Dienststelle gebracht. Danach verständigten die Beamten das zuständige Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises. Nach entsprechender Prüfung ordnete der Amtstierarzt die Quarantäne für die Katzen und Hunde an. Gründe dafür waren unter anderem eine nicht ordnungsgemäße Transportboxgröße, nicht eingehaltener Platzbedarf, fehlende Dokumente sowie Mängel bei der Tierversorgung. Wie sich zudem herausstellte, war ein Hund aus gesundheitlichen Gründen transportunfähig. Der Fahrer des Transporters erklärte, er habe Hunde und Katzen in Kiew übernommen, um sie im Auftrag eines Bekannten zu den künftigen Tierhaltern nach Lübeck, Rostock und Dänemark zu bringen. Dass es tierschutz- und tierseuchenrechtliche Vorschriften gibt, die es bei der Einfuhr in die EU zu beachten gilt, wisse er nicht, so der Ukrainer. Neben der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens musste der Beschuldigte eine Sicherheitsleistung von 400 Euro hinterlegen. Das Geld dient zunächst der Erstversorgung der Vierbeiner während der Quarantäne.

Polizei schnappt Dieb Seifhennersdorf. Eine Streife der Bundespolizei hat am Sonntagnachmittag in Seifhennersdorf einen Dieb gestellt. Der 20-Jährige war an der Zollstraße unweit der Grenze nach Tschechien in einen unverschlossenen Schuppen gelangt und nahm aus diesem zwei gefüllte Werkzeugkoffer mit. Noch während der Feststellung seiner Identität kam der rechtmäßige Eigentümer hinzu. Er erhielt die Werkzeugkoffer im Wert von rund 150 Euro von den Beamten zurück. Gegen den Tschechen, der im Nachbarland mit Delikten der Betäubungsmittel- und Beschaffungskriminalität bereits bekannt ist, ermittelt nun auch die sächsische Kriminalpolizei.

Sonntags unerlaubt unterwegs Oberlausitz. Der Polizei sind am Sonntag gingen dauf der A4 zwischen Dresden und Görlitz elf Brummi-Fahrer ins Netz gegangen, die diese Regelung nicht beachteten, die sich nicht an das Sonntagsfahrverbot hielten. Diese Laster müssen in diesen 22 Stunden währen dem Zeitfenster stehenbleiben - es sei denn, man besitzt eine Ausnahmegenehmigung. Die Polizisten hielten die Betroffenen an und belehrten sie. Weiterhin untersagten dieBeamten die Weiterfahrt und verhängten eine Zwangspause bis in die Abendstunden. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion befasst sich mit den Ordnungswidrigkeiten. Auf die Fernfahrer wird ein Bußgeld von 120 Euro zukommen. Sollten die Speditionen die Touren angewiesen haben, zahlen sie hierfür ein Bußgeld von 570 Euro.

Autodiebe stehlen zwei VW Hähnichen/Görlitz. Die Polizei hat am Montagmorgen erfahren, dass in Hähnichen und in Görlitz Autodiebe am Werk gewesen sind. So verschwand von einem Grundstück an der Trebuser Straße in Hähnichen über Nacht ein VW Transporter spurlos. Der blaue T5 trug die Beschriftung einer Rohrleitungsbaufirma und war auf das Kennzeichen GR-SB 368 zugelassen. Der Eigentümer konnte den Zeitwert des Bullis noch nicht genau beziffern. In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte an der Sohrstraße in Görlitz einen schwarzen VW Passat gestohlen. Der Kombi war auf das Kennzeichen GR-WL 5 zugelassen. Der Zeitwert des drei Jahre alten Volkswagens betrug nach Angaben des Eigentümers etwa 35000 Euro. Die Soko Kfz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Nach den Fahrzeugen der VW-Gruppe wird international gefahndet.

Einbrecher entwenden Fahrräder Kunnersdorf. Unbekannte sind in der Zeit von Sonnabendabend bis zum Montagmorgen gewaltsam in zwei Garagen in Kunnersdorf eingedrungen. An der Liebsteiner Straße meldeten die Eigentümer am Sonntagmorgen, dass aus einem Schuppen ein schwarzes Mountainbike der Marke Haibike und ein schwarzes Cube-Trekkingrad abhanden kamen. Der Gesamtwert der Räder betrug etwa 1400 Euro. Sachschaden gab es keinen. Montagmorgen nahmen Polizeibeamte an der Straße Oberdorf einen weiteren Einbruch auf. Vermutlich in der Nacht zum Montag entwendeten Diebe ein schwarzes Mountainbike der Marke Focus und ein Rennrad von Stevens. Der Stehlwert der Zweiräder betrug knapp .300 Euro. Der Sachschaden fiel mit 20 Euro gering aus. In beiden Fällen sicherten Polizisten Spuren.

Mann tritt Haft an Görlitz. Eine Streife des Reviers Görlitz hat am Sonntagmorgen an der Hotherstraße in Görlitz einen 35-Jährigen kontrolliert und festgestellt, dass gegen den Polen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft vorlag. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Am Vormittag noch erfolgte die Vorführung im Amtsgericht Görlitz. Ein Haftrichter ordnete die Einweisung in eine Justizvollzugsanstalt an.

Feuerwehr löscht Tonnenbrand Görlitz. Am Mühlweg in Görlitz ist am Sonntagabend eine Mülltonne niedergebrannt. Obwohl die Berufsfeuerwehr die Flammen schnell löschte, war der 240 Liter fassende Behälter nicht mehr zu retten. Der Sachschaden betrug etwa 60 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Polizei stoppt Crystal-Fahrer Zittau. Polizeibeamte des örtlichen Reviers haben in der Nacht zum Montag in Höhe der Schillerstraße einen VW Caddy angehalten. Den Beamten fiel dabei der 29-jährige Fahrer auf. Ein Drogenschnelltest verriet den Konsum von Amphetamin. Offenbar nahm der Mann vor Fahrtantritt Crystal zu sich. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und begleiteten den Deutschen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Er wird sich wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen Fahren unter der Wirkung berauschender Mittel verantworten.

Unbekannte brechen in Firma ein Zittau. Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Firma am Hirschfelder Ring in Zittau eingebrochen. Die Täter verschafften sich offenbar Zugang zu einem Büro und durchsuchten die Räume. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren, deren Auswertung noch andauert. Bei dem Einbruch hinterließen die Diebe einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Eigentümer findet sein gestohlenes Auto Varnsdorf/Seifhennersdorf. Ein 57-Jähriger hat am Sonntagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Varnsdorf sein eigenes Auto entdeckt und die Polizei informiert. Den roten Skoda Fabia entwendeten Unbekannte in der Nacht zum 29. November des vergangenen Jahres bei einem Garageneinbruch.an der Gärtnerstraße in Seifhennersdorf. Die Beamten informierten aufgrund der örtlichen Zuständigkeit die tschechische Polizei. Eine Streife des Nachbarlandes stellte den Skoda sicher. Die Ermittlungen der Soko Kfz und der tschechischen Kriminalpolizei dauern an.

Mann mit Drogen erwischt Halbendorf. Polizeibeamte des örtlichen Reviers haben am Sonntagnachmittag in Halbendorf einen Peugeot kontrolliert und darin einen sogenannten Grinder gefunden. In dem Zerkleinerer befanden sich noch Reste von Marihuana, was den Verdacht des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln lieferte. Die Beamten stellten das Utensil sicher. Gegen den 20-jährigen Besitzer aus Deutschland leiteten die Polizisten strafrechtliche Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.