Eigentlich schade, dass jetzt bald Ferien sind … Nach der neuen Mehrzweckhalle an der Ullersdorfer Grundschule ist jetzt auch der Schulhof übergeben worden. Und der hat’s in sich!

zurück Bild 1 von 2 weiter Hier können sich die Ullersdorfer Grundschüler in den Pausen mal so richtig austoben: neue Klettergerüste auf dem schmucken neuen Schulhof. © Thorsten Eckert Hier können sich die Ullersdorfer Grundschüler in den Pausen mal so richtig austoben: neue Klettergerüste auf dem schmucken neuen Schulhof.

Beim Balancieren ist Können gefragt. Auch für Sport ist jetzt viel Platz!

Ullersdorf. Diesmal spielte sogar das Wetter richtig mit! Denn nachdem vor gut anderthalb Jahren Sachsens damaliger Ministerpräsident Stanislaw Tillich die Fördermittelbescheide für den Neubau der Mehrzweckhalle an der Ullersdorfer Grundschule vorbeibrachte, schüttete es ja bekanntlich wie aus Kannen. Also präsentierten die Grundschüler ihr kleines Programm dann eben kurzerhand nicht wie geplant auf dem Schulhof, sondern in einem der Klassenzimmer. Und der Schulhof wäre ja auch irgendwie nicht wirklich die passende Kulisse gewesen; oder doch? Denn auch der Schulhof hat mit dem fertiggestellten Neubau der Halle ein komplett neues Gesicht bekommen. Und konnte nun – kurz vor Weihnachten sozusagen als Weihnachtsgeschenk – von den Kindern in Beschlag genommen werden. Ein paar Restarbeiten sind am Sportbereich des Außengeländes zwar noch zu erledigen, aber im Großen und Ganzen sind der schmucke neue Schulhof vor der Grundschule und das Außengelände hinter der Mehrzweckhalle nun fertig.

Und die Ullersdorfer Schulkinder sind begeistert! Klettergerüste, gemütliche Sitzecken, Sportanlagen – hier können sie in den Pausen und nach der Schule ausgiebig toben und für den Sportunterricht gibt’s hier nun endlich auch beste Möglichkeiten. Und weil wie erwähnt das Wetter mitspielte, gab’s auch gleich eine fröhliche Schneeballschlacht.

Und wer weiß, vielleicht schaut ja auch Stanislaw Tillich demnächst noch mal vorbei, was hier aus seinem Job als sozusagen „Geldbriefträger“ entstanden ist? Zu sehen gibt’s ja auch nicht „nur“ die neue Halle und die neuen Außenanlagen, sondern auch noch die Baustelle des alten Gasthofs gleich daneben.

Denn aus dem seit Jahren leer stehenden Gebäude soll ja – als zweiter Bauabschnitt des Projekts – ein schmuckes Ortsteilzentrum werden. Das Ortsamt wird hier einziehen, auch eine kleine Ortsteilbibliothek ist geplant – und im oberen Bereich gibt es noch jede Menge Räume für Vereine. Wenn alles fertig ist, sind hier dann insgesamt über sieben Millionen Euro investiert worden. Und die haben sich wirklich gelohnt. Die neue Mehrzweckhalle passt sich super ins historische Ortsbild ein; und die Grundschüler sind, wie erwähnt, absolut begeistert von ihrem schmucken neuen Schulgelände.

zur Startseite