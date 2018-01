„Eigentlich geht’s uns doch ganz gut“ Beim Neujahrsempfang in Lohmen mahnen die Redner zu mehr Respekt und weniger Pessimismus.

Magier Milko Bräuer beeindruckte Klaus-Gunter Thar, Bürgermeister Jörg Mildner und Annetta Ronchetti (v.l.) mit einem Gabeltrick. © Daniel Förster

Lohmen. Erinnern Sie sich noch an die verbogenen Löffel des Magiers Uri Geller? Solches Zauberbesteck tauchte jetzt auch in Lohmen auf. Zum Neujahrsempfang am vergangenen Freitag lud Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) nicht nur Vertreter aus Politik, Sport, Vereinen und Unternehmen ein, sondern auch den Großenhainer Magier Milko Bräuer alias Hellorder. Der verbog eine Gabel, ließ eine Bierflasche verschwinden und zeigte Tricks mit einem Smartphone.

Weniger magisch, dafür nicht weniger überzeugend waren die Redebeiträge an diesem Abend. Nachdem Mildner einen Rückblick auf das Jahr 2017 gegeben hatte, beispielsweise die Bastei, Lochmühle und auch die Geflügelpest genannt hatte, zählte er die Herausforderungen auf, denen sich die Gemeinde in der jüngeren Zukunft stellen müsse, wie dem Bevölkerungsrückgang und einem neuen Personalkonzept in der Verwaltung. Auch mahnte er zu mehr Miteinander und Nachhaltigkeit.

Auch Landtagsabgeordneter Jens Michel (CDU) schlug diese Richtung in seinem Redebeitrag ein. „Ich hätte nicht gedacht, dass man sich mal mehr Respekt wünschen muss“, sagte er. Außerdem versprach er vorsichtig, dass der Bau der neuen Basteiaussicht finanziell gesichert sei – er wolle sich zumindest dafür einsetzen. Gleich zu Beginn seiner Ansprache gab es von Michel einen Seitenhieb nach Neustadt, wo er am selben Abend ebenfalls beim Neujahrsempfang eine Rede hielt. „Dort herrscht so eine schlechte Laune, obwohl es der Wirtschaft gutgeht.“ Soll heißen: Denen geht’s besser als uns, die wissen das bloß nicht zu schätzen.

Dieses Argument zog sich auch durch die dritte Rede an diesem Abend, gehalten vom Beigeordneten für Bau und Umwelt im Landkreis, Heiko Weigel. Der war in Vertretung für Landrat Michael Geisler gekommen. „Wir leben in guten Zeiten“, sagte er und nannte Aspekte, die sich seit der Wende zum Positiven verändert haben. Reise- und Pressefreiheit etwa, die Sanierung der Innenstädte und Dörfer, die sinkende Arbeitslosigkeit. Für diese positive Einstellung gab es dann auch viel Applaus.

