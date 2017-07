Eigenheimstandort schrumpft Im Wohngebiet „Am Pohlaer Berg“ gibt es seit Jahren keinen Zuzug mehr. Die Gemeinde Demitz reagiert und öffnet neue Wege für die Ortsentwicklung.

Idylle am Pohlaer Berg. Doch Eigentumsfragen und eine nicht gesicherte Erschließung verhinderten, dass das Wohngebiet so wachsen konnte, wie man es sich in den 1990er-Jahren vorgestellt hatte. © Steffen Unger

Gemeinden wie Burkau, Rammenau und Großharthau erschließen neue Wohngebiete, um der Nachfrage nach Bauland für Eigenheime gerecht zu werden. Die Gemeinde Demitz-Thumitz geht jetzt den umgekehrten Weg und verkleinert den Eigenheimstandort „Am Pohlaer Berg“ im Ortsteil Pohla-Stacha. Gegenüber den Ursprungsplänen aus den 1990er Jahren soll das Wohngebiet um rund zwei Drittel der Fläche abgespeckt werden. Mit der zweiten Änderung des Bebauungsplanes beabsichtige die Gemeinde Demitz-Thumitz, „den Teilbereich des Bebauungsplanes, für den die Erschließungsvoraussetzungen gegenwärtig und künftig nicht gesichert werden können“, aufzuheben, heißt es in den aktuellen Planungen, die bis zum 4. August von Bürgern im Gemeindeamt eingesehen werden können.

Sechs Familien bauten im Wohngebiet „Am Pohlaer Berg“ – alle auf Privatland. Zwei weitere Parzellen könnten auch nach der angestrebten Änderung des Bebauungsplanes noch bebaut werden. In diesem Fall müssten sich Bauinteressierte an die jeweiligen Grundstückseigentümer wenden und sich mit ihnen einigen, sagte Bauamtsleiter Jörg Matthies. Ein Teil der Fläche, die jetzt aus dem Bebauungsplan gestrichen werden soll, wird noch durch die BVVG, Nachfolgerin der Treuhand, verwaltet.

Durch das Wohngebiet, das nie richtig zum Tragen gekommen ist, sieht sich die Gemeinde Demitz-Thumitz in ihrer Entwicklung eingeschränkt. „Es gibt immer mal Anfragen nach Bauplätzen in der Gemeinde. Übergeordnete Behörden verweisen dann auf die freien Flächen im Eigenheimstandort „Am Pohlaer Berg“, sagt Jörg Matthies. Insofern kommt die Planänderung für die Gemeinde einem Befreiungsschlag gleich. Indem sie die dortigen Bauflächen reduziert, schafft sie zugleich Voraussetzungen, dass Bauwünsche in anderen Teilen der Gemeinde bessere Chancen auf Verwirklichung haben. Pläne für einen neuen, größeren Eigenheimstandort gibt es aktuell in der Gemeinde Demitz-Thumitz nicht, sagt der Bauamtsleiter. Stattdessen setze man auf kleinere Lösungen, versuche, privaten Grundstückseigentümern entgegenzukommen und die Voraussetzungen zu schaffen, dass auf ihren Flächen gebaut werden darf, wenn es die Eigentümer wünschen. Jüngstes Beispiel ist Karlsdorf, wo mit Unterstützung der Gemeinde die Bedingungen geschaffen wurden, dass am Dorfrand drei Einfamilienhäuser errichtet werden können. (SZ/ir)

