Eigenheimgebiet am Herrenhaus Die Gemeinde braucht dringend Flächen für Häuslebauer. Doch an dieser Stelle müsste der Spielplatz verlegt werden.

Das Herrenhaus in Tauscha. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

„Wir haben im Moment sechs, sieben Anfragen von Häuslebauern auf dem Tisch und können den Bedarf nicht decken“, erklärt Bürgermeister Dirk Mocker. Deshalb brachte die Verwaltung in die Ratssitzung den Vorschlag ein, für die Wiesenfläche am Tauschaer Herrenhaus einen Bebauungsplan aufzustellen.

Das Areal in der Ortsmitte ist etwa zwei Hektar groß und würde sich gut als Bauland eignen. Es gab allerdings einige Bedenken vonseiten der Gemeinderäte. „Sollte sich die Kommune nicht erst darüber klarwerden, was mit dem Herrenhaus passiert?“ wandte Isolde Rienecker (Wählervereinigung Würschnitz) ein.

In die gleiche Richtung gingen die Bedenken von Lutz Hessel (Wählervereinigung Kleinnaundorf). Hessel hätte es lieber gesehen, wenn zunächst ein Dorfentwicklungsprogramm für Tauscha aufgestellt wird. Das allerdings würde eine Menge Zeit kosten, so Thiendorfs Bürgermeister, und außerdem werde zurzeit ein Flächennutzungsplan erarbeitet, in den das Projekt einfließen könnte.

Durch einen Änderungsantrag wurde das Herrenhaus-Grundstück letztlich mit in den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan aufgenommen, den der Gemeinderat bei einer Gegenstimme billigte. Die Kommune will mit dem Beschluss zunächst Klarheit darüber bekommen, ob ein Wohngebiet in der Tauschaer Ortsmitte baurechtlich genehmigungsfähig ist.

Sollte dem so sein, müsste der öffentliche Spielplatz verlegt werden. Auf dem am Rande des Areals gelegenen Bauhofgelände wiederum soll eine Fläche für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses freigehalten werden.

zur Startseite