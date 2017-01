Eigenheime statt Sportplatz Bis zu zwölf Häuser sollen entstehen. Doch zuvor muss ein Problem buchstäblich aus dem Weg geräumt werden.

Der Sport- und Bolzplatz in Niederau soll umgestaltet werden. Baubeginn für die Eigenheime soll 2018 sein. © Symbolbild/Hübschmann

Der Sport- und Bolzplatz in Niederau soll umgestaltet werden. Genau genommen kommt er weg. Denn auf der Fläche am Jugendklub sollen Ein- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Die Gemeinde will der auf ihr gehörenden Fläche weitere Anwohner ansiedeln. Geplant sind zehn bis zwölf Eigenheime. Außerdem will die GWG Meißen auf dem erweiterten Ring der Einheit fünf Mehrfamilienhäuser errichten, die vermietet werden sollen.

Baubeginn für die Eigenheime soll 2018 sein. Allerdings muss zuvor noch ein Problem aus dem Weg geräumt werden. Es geht um den Erdwall, der den jetzigen Sportplatz umgibt. Der wurde in den 1930er-Jahren errichtet und ist die Abgrenzung des Sportplatzes. Damals, als in Niederau erfolgreich Feldhandball gespielt wurde, waren auf dem Erdwall auch Zuschauerränge. Seit Dezember vorigen Jahres liegen der Gemeinde Niederau Analysen über die Kontaminierung des ab 1936 aufgeschütteten Erdwalls um den Niederauer Sportplatz vor.

Erste Gespräche mit Fachfirmen und der Unteren Umweltbehörde gehen davon aus, dass die Entsorgung des rund 280 Meter langen und bis zu zwei Meter hohen Erdwalls rund 350 000 Euro kosten wird. „Leider wurde in den 1990er-Jahren versäumt, diese sogenannte Bürgermeisterdeponie abzubauen“, so der heutige Bürgermeister Steffen Sang (parteilos). Laut Umweltbehörde kann die Entsorgung mit bis zu 80 Prozent der Kosten gefördert werden. Sollte es zu keiner Förderung kommen, muss der Gemeinderat über das weitere Verfahren befinden.

Als Ersatz für den Sportplatz soll in Ockrilla im ehemaligen Holzhandel ein Bolzplatz entstehen, so der Bürgermeister. Auch an der Schule in Ockrilla sei eine relativ große Fläche für einen Bolzplatz vorhanden. Um diese nutzen zu können, müssen aber Öltanks aus dem Erdboden geholt werden. Diese werden nicht mehr benötigt, weil die Heizung der Schule von Öl auf Erdgas umgestellt wurde.

zur Startseite