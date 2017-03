Eigenheime auf dem Schießplatz In Mannsdorf verkauft die Stadt Flächen an künftige Bauherren. Ums Einebnen müssen diese sich selbst kümmern.

Wohnen auf dem Lande: Die Stadt verkauft in Mannsdorf vier Grundstücke vor und auf dem ehemaligen GST-Schießplatz. Auch für das Stadtgut, links im Bild, gibt es Kaufanfragen. © Dietmar Thomas

Seit der Pächter der Schießanlage in Mannsdorf vor einigen Jahren aufgegeben hatte, ist das Gelände ungenutzt. Die Stadt will die Grundstücke für den Bau von Eigenheimen verkaufen – und jetzt geht es damit los. Es gebe drei Anfragen von Interessierten, sagte Jürgen Aurich, zuständig für die Liegenschaften der Stadt. Insgesamt seien vier Grundstücke zu verkaufen. Zwei vor dem Schießplatz, zwei auf dem Gelände selbst. Die Flächen seien deutlich größer als üblich.

Dem Verkauf eines ersten Grundstücks hatte der Stadtrat jetzt zugestimmt. Es liegt an der Ecke Alte Gutsstraße. Ein Ehepaar aus Döbeln will 1300 Quadratmeter Grünland kaufen. Die Stadt verlangt dafür 26 000 Euro. Geplant ist nicht nur der Bau eines Eigenheims, sondern auch eines kleinen Firmengebäudes mit Lagermöglichkeiten, Büro und Werkstatt. Der Betrieb sei nicht störend, so die Stadtverwaltung. Er soll von 7 bis 16 Uhr bewirtschaftet werden. In der Werkstatt sind kleinere Arbeiten an Snack- und Kaffeeautomaten vorgesehen. Das Bauordnungsamt der Stadt habe schon einen positiven Vorbescheid für das Projekt erteilt.

Der ehemalige Schießplatz ergibt ebenfalls zwei potenzielle Bauflächen. So einfach zu bebauen ist er aber nicht. Auf dem Gelände gibt es noch Gebäude, die abgerissen werden müssen – Schießstände und die ehemalige Gaststätte. Vor allem wird die Anlage von einem zwei Meter hohen Erdwall umgeben. Diesen einzuebnen, will die Verwaltung den Bauherrn überlassen. Die Kosten für Abrisse und Erdarbeiten würden bei der Berechnung des Grundstückspreises mit einbezogen, so Aurich.

Auch für Grundstücke, die bisher unverkäuflich waren, finden sich jetzt zunehmend Käufer. Beispiel: Für das Stadtgut Mannsdorf, das sich gleich neben dem Schießplatz befindet, gibt es mehrere Anfragen, sagte Aurich.

Auch die städtischen Wohnungsgesellschaft DWVG, seit dem Verkauf ihrer Wohnungen nur noch Landbesitzer, konnte unerwartet einige bisher unbeliebte Grundstücke am Roten Kreuz verkaufen. Dort hatte die DWVG vor etlichen Jahren einen Gebäudekomplex abreißen lassen und die Fläche für Eigenheime angeboten. Nur wenige Grundstücke wurden damals verkauft, zum großen Teil blieb das Gelände unbebaut. Das lag unter anderem daran, dass der Untergrund problematisch ist. „Dort wurde unter anderem Ziegelschutt der ehemaligen Ziegelei entdeckt“, sagte Gisa Nestler, die Geschäftsführerin der DWVG. Jetzt hatten sich in kurzer Zeit Käufer für die letzten drei Grundstücke interessiert. Die Eigenheime sind gerade im Bau.

Die DWVG verfügt damit nicht mehr über allzu viele Grundstücke außerhalb des neuen Wohngebietes „Sonnenterrassen“, die für Eigenheime geeignet sind. Eine Fläche befindet sich an der Teichstraße, 5000 Quadratmeter groß. Seit dem Hochwasser sei das Interesse an diesem Grundstück aber wieder weg – sie war sowohl 2002 als auch 2013 von der Mulde überschwemmt worden.

Ab diesem Frühjahr will die DWVG den zweiten Abschnitt des Wohngebietes „Sonnenterrassen“ in Döbeln Nord erschließen lassen. Dadurch werden zehn weitere Baugrundstücke in Innenstadtnähe für den Verkauf zur Verfügung stehen, sagte Gisa Nestler. Von den 18 Grundstücken im ersten Abschnitt bisher elf verkauft.

zur Startseite