Eifrige Knöllchenverteiler Pirna lädt die Verkehrswacht auf den Markt – und bestraft sie dafür. Die Stadt rudert zurück, erntet aber trotzdem Kritik.

© Symbolfoto: Marko Förster

Die Politessen in Pirna sind ob ihres harten Vorgehens nicht gerade die Freunde der Autofahrer. Nun haben sie ihrem Ruf einmal mehr alle Ehre gemacht. Am Mittwoch hatten sie es mal wieder ganz genau genommen und damit für Kopfschütteln und böse Kommentare gesorgt.

Im Rahmen der – von Pirna initiierten – Stadtradel-Aktion bat die Stadtverwaltung die Verkehrswacht, Fahrräder zu codieren. Die machte das natürlich gern und erfolgreich. Rund 80 Leute kamen auf den Marktplatz und ließen ihr Fahrrad codieren, um bei einem Diebstahl die Chance zu haben, ihr Rad wiederzubekommen. Alles lief prima – bis die Politessen auftauchten. Sie wollten dem Transporter der Verkehrswacht ein Knöllchen verpassen. Er stand halt auf dem Markt. Das Knöllchen konnten die Ehrenamtler der Verkehrswacht zwar abwenden, aber einen Parkschein mussten sie lösen und bezahlen. Da ließ der Ordnungsdienst nicht mit sich diskutieren. Schon ein bisschen unverständlich, sagen Leute, die dabei waren, und auch die Verkehrswacht. „Wir haben das ja schließlich auf Wunsch und in Absprache mit der Stadt gemacht“, bestätigt Sonnhild Fels von der Verkehrswacht. Auch bei den Lesern der SZ-Facebook-Seite stößt das Verhalten der Politessen auf Unverständnis: Engstirnig und peinlich, so die Meinung in den Kommentaren. Wohl deshalb hielt sich die Stadt auch recht knapp, als die SZ zu der Thematik im Rathaus nachfragte: „Die Verkehrswacht bekommt natürlich im Nachgang die Parkgebühren erstattet.“ Damit ist die Sache aber nicht erledigt, jedenfalls nicht bei den Pirnaern. (SZ/sab)

