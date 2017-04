„Eifern Sie mir nach, vertraute Freundin!“ Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht den Fürst-Pückler-Park Bad Muskau. Anlass für den berühmten Hausherren, sich in einem offenen Brief an sie zu wenden.

zurück Bild 1 von 3 weiter Das Neue Schloss im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau © André Schulze Das Neue Schloss im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau

Was hätten sich Kanzlerin Merkel ...

... und Fürst Pückler im Neuen Schloss zu Muskau wohl zu sagen?

Madame Merkel, meine liebe Freundin – unter uns Regenten sei mir diese vertraute Anrede gestattet. Schon aus ästhetischem Kalkül, denn, das durchschauen Sie gleich, wir großen Briefeschreiber brauchen die Aura der Intimität, um nur recht interessant zu wirken. Zugleich erkenne ich Sie wirklich als vertraute Seele. Vieles eint uns, und in manchem ermuntere ich Sie, mir nachzueifern. Darüber möchte ich hier mit Ihnen plaudern. Glauben Sie mir, die einzige Geselligkeit, bei der ich mich noch ganz behaglich, lebendig und voll vom Wunsch zu gefallen finde, ist die am Schreibtisch. Dabei möchte ich schreibend darüber hinwegsehen, dass Sie dem einfachen Volke entstammen, so wie Sie es nicht zum Anlass der Herablassung nehmen mögen, dass Ihr Reich so ungleich größer ist, als das, welches ich mein Eigen nannte.

Heute aber sehe ich Sie als meinen Gast. Kommen Sie in meinen Park, schauen Sie sich um. Verweilen Sie. Sehnen Sie sich nicht auch manchmal danach, einen Garten anzulegen nach Ihrem Gutdünken - hier eine Allee, da ein Baum aus fernen Landen, dort eine Sichtachse – anstatt sich tagein, tagaus mit den kleingeistigen Querulanten im fremden und im eigenen Lager herumzuplagen? Graf Seehofer etwa treibt es nicht selten übel mit Ihnen.

Aber Sie? - Sind ganz Haltung und Contenance. Ganz so wie ich Muskau gestalten ließ, Augenmaß und abwägen der Proportionen, bevor es ans Erdewälzen geht – entspricht Ihnen das nicht ebenso? Man meinte, in Ihren Adern flösse adeliges Blut ... Aber ich möchte Sie nicht mit meinen einfältigen Betrachtungen langweilen, das können Sie alles nachlesen in den kunstvollen Briefen, die einen wichtigen Teil meiner Hinterlassenschaft bilden. Und dann sind da die schon zu meiner Zeit berühmten Parks als Geschenke an die Menschheit. 200 Jahre nach meiner Regentschaft wandelt man in Landschaften, die meinen Namen tragen. Was wird man von Ihnen erinnern, Madame?

Sie haben ja das Uckermärkische Land verlassen, um in Berlin zu residieren, diesem tobenden Moloch, wo man Ihnen eingezwängt von der Spree eine Betonburg baute – ja ein richtiges Schloss werden Sie nie haben, trotz Ihres riesigen Reiches. Das ist schade. Lassen Sie die Welt von sich reden. Bauen Sie also eine Residenz. Nicht weit von hier wird Kohle aus dem Schoß der Erde geborgen, dort ist eine Mondlandschaft entstanden, das wäre doch was für den Merkel-Park.

Sie mögen einwenden, dass das Volk diese kostspielige Extravaganz auf die Barrikaden triebe. Aber meine Liebe – das Geld aufzutreiben war auch zu meiner Zeit nicht leichter. Ich reiste jahrelang, um eine reiche Partie zum Heiraten zu finden. Der Erfolg war mäßig, und Ihrem tüchtigen Mann täten Sie unrecht. Besser, Sie machen Ihrem strengen Untergebenen, dem Minister Schäuble, das Unternehmen schmackhaft, bieten Sie ihm einen Flügel des Palastes auf Lebenszeit an, oder schenken Sie ihm ein eigenes Kleinod. Wie wäre es mit der Mandau-Kaserne zu Zittau? Oder der Stadthalle zu Görlitz? Das Volk wird Sie lieben. Und wäre meine und Ihre empfindliche Seelen dort zugange, würden wir es in dem großen, ordinären Flechtwerk erfahren, das sie Facebook nennen.

Aber vielleicht sind Sie zu spät mit Ihrem Plan? Schon ringen hiesige Fürsten um die Gunst der Untertanen, indem Sie nach neuester Mode Landesgartenschauen inszenieren. Tage der Sachsen mit Hunderttausenden auf den Straßen. Meine Empfänge zählten selten mehr als 200 Gäste.

Das Nützliche ist das Schöne - und umgekehrt. Manchmal vergisst man das. Doch weiß ich Sie auf meiner Seite. Mit Ihnen verscherzt man es sich nicht ohne Reue, und auch ich war zwar flink mit dem Wort, aber beileibe kein Schwätzer, was den Streit betraf: Acht Duelle mit der Klinge und vier mit der Pistole habe ich bestanden. Als guter Schütze tötete ich keinen meiner Gegner. Auch von Ihnen heißt es, Sie müssten einen Gegner in der Stunde des Sieges nicht vernichten. Viele Ihrer politischen Gegner gärtnern inzwischen, Sie treten wieder an, sich bestätigen zu lassen. Dafür haben Sie meinen Respekt.

Links zum Thema Merkel berät mit Ost-Chefs in Bad Muskau

Doch auch zu Ihrem Kontrahenten, dem Prinzen Schulz, gestatten Sie mir eine Bemerkung. Er sei, sagt man, ein trefflicher Kämpfer für das geeinte Europa. Denken Sie, während ich 1814 in England Kleider und Kutschen kaufte – freilich, nachdem ich selbst im Napoleonischen Kriege focht –, standen sich Preußen, Bayern und Sachsen im Felde gegenüber, dazu Franzosen, Russen, Briten. Eh ich’s mich versah, war mein Besitz, unser Park, Teil Preußens. Ich fand bei meiner Zurückkunft mein armes Vaterland in der vollendeten Sklaverei, unter der es so lange geseufzt hat. Mehr als hundert Jahre später wurde gar der Fluss, der sich ästhetisch durch meine Gärten wand, zur unüberwundenen Grenze. Das Schloss zerschossen und geplündert. Denken Sie! Heute ist – endlich! – in meinem Park der Neißestrom wieder ein Gestaltungsmittel, so wie ich es einst vorsah, und kein Weltende. Wirken Sie dort weiter, geraten Sie nicht ins Ameisenhafte, was die Verbindung der Staaten angeht. Das wäre Handeln im Pücklerschen Sinne.

Doch was sage ich Ihnen das. Sie sehen mir die Wehmut nach, die mich in Erinnerung an meine Reisen überkommt. Das keineswegs nur wegen Machbuba, dem Abessinermädchen, das ich mitbrachte. Damals, als sie mir das Herz brach, indem sie nach nur kurzer Zeit in meinem Schlosse starb, hieß es auch, sie passe nicht hier her, das Klima habe sie dahingerafft. Mein Leibarzt fand einen andern, natürlichen Grund, das Schicksal war an keinem Ort der Welt abzuwenden. Das Volk sieht Veränderungen nur mit Widerwillen, der Fremdling, den wir einladen, zieht das Misstrauen zuerst auf uns selbst. Nein, wir Menschen von Welt lassen uns nicht beirren. Ich wusste mit Emiren auf Augenhöhe zu verhandeln und kannte alle europäischen Häuser. Das galt zu meiner Zeit. Und das wird weiter gelten. Umso größer die Ehre, Sie hier in meinen Landen zu Gast zu wissen. Lassen Sie sich inspirieren von meinen Landschaften und erheben Sie sich über die schweren Aufgaben, die vor Ihnen liegen.

Und, Mylady, liebe Seelenschwester, sollte Ihnen im Herbst das Urteil des Volkes nicht gnädig sein, umso besser. Dann reisen wir gemeinsam durch Südengland und studieren Parkanlagen.

Ehrerbietungsvoll

Ihr Fürst Hermann von Pückler-Muskau*

* Alle Begebenheiten sind verbürgt. Nicht wenige Sätze sind direkte Zitate Pücklers, zusammengestellt und in Form gebracht von Marcel Pochanke.

zur Startseite