Eierschecken-König mit neuer Filiale Die Bäckerei Arnold erweitert sich und ist nun auch am Kleinmarkt in Meißen präsent.

Eierscheckenkönig: Bäckermeister Uwe Arnold und seine Lebensgefährtin Manuela Lippert in der neuen Filiale am Kleinmarkt in Meißen. © Claudia Hübschmann

Sie ist bekannt für ihre sächsische Eierschecke – die Bäckerei Arnold in Lommatzsch. Anfang vergangenen Jahres übernahm der jetzt 41-jährige Bäckermeister Uwe Arnold gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Manuela Lippert den elterlichen Betrieb an der Schützestraße in Lommatzsch. Jetzt ist die berühmte Eierschecke auch in Meißen zu haben. Am Kleinmarkt 8 öffneten die Lommatzscher eine weitere Filiale. Dort gibt es natürlich nicht nur Eierschecke, sondern das gesamte Sortiment, aber zum Beispiel auch ein komplettes Frühstücksangebot, unter anderem ein französisches Frühstück. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 7 bis 17.30 Uhr, sonnabends von 7 bis 12 Uhr. Ab April wird es im Außenbereich Sitzgelegenheiten zum Kaffeetrinken geben.

Uwe Arnold beschäftigt derzeit zehn Angestellte. Die Bäckerei hat bereits Filialen in Riesa und im Penny-Markt in Lommatzsch. Arnolds beliefern auch den Ratskeller und den Burgkeller in Meißen, die Elbklause in Niederlommatzsch oder die Pension Zieger in Barmenitz. Die Bäckerei würde gern Lehrlinge als Bäcker sowie als Verkäuferin ausbilden. Seit Jahren gibt es aber kaum noch Bewerbungen.

