Eierei um Pirnas Osterzauber Das Frühlingsfest vor Ostern organisieren die Händler nun selbst. Wurde der frühere Veranstalter hinausgedrängt?

Sie freuen sich auf den Osterzauber: Die Pirnaer Händler Steve Gladrow (Buchhandlung), Antje Fischer (Kaffeebar Eleven), Katrin Buhner (Reitsport), Anja Sick (Funky Town), Katrin Böttger (Vom Fass), Carola Gärtner (Parfüm und Wellness), Simone Klockow (Klimm-Bamm-Borium), Steffi Hacke (Naturmoden), Ute Rietschel (Mollimoden), Peggy Pisareck (Hautnah), und Kelly Beier (Parfümerie Thiemann, v.l.) bereiten das Event vor und bemalen schon mal symbolisch ein großes Osterei. © Daniel Schäfer

Pirna. Der Pirnaer Osterzauber ist ein junges, aber schon recht erfolgreiches Projekt. 2015 begann der kollektive Konsumstart in den Frühling. Es sollte ein Fest für die Innenstadt-Händler werden, sie hatten sich schon lange einen verkaufsoffenen Sonntag nach den kalten Wintertagen gewünscht. Als Termin einigte man sich auf das Wochenende vor dem christlichen Hochfest. Rasch dehnten die Veranstalter die vorösterliche Sause auf zwei Tage aus, die Resonanz war riesig, 2017 kamen insgesamt 8 000 Besucher nach Pirna. Ob sich allerdings der Erfolg in diesem Jahr wiederholen lässt, weiß noch keiner so genau.

Pirnas Innenstadt-Gewerbler wünschen sich, dass der Zuspruch weiter so groß bleibt, aber erst in Kürze wird sich zeigen, ob das neue Konzept aufgeht. Das verkaufsoffene Wochenende am 24. und 25. März ist so eine Art Testlauf unter neuer Regie. 2015 und 2016 organisierte der Verein Pirna in Aktion (PIA) den Osterzauber und kümmerte sich um das Drumherum. Nun aber nehmen die Händler selbst das Zepter in die Hand. Zahlreiche Innenstadtakteure haben sich laut Verein Citymanagement Pirna zusammengetan und bereiten den ersten Einkaufshöhepunkt des Jahres vor. Mehr als 50 Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister planen und basteln, organisieren Stände sowie fliegende Händler und entwickeln Mitmach-Aktionen für die Gäste. Zum Osterzauber selbst sind sonnabends von 10 bis 18 und sonntags von 13 bis 18 Uhr über 120 Geschäfte, Restaurants und Cafés in der Innenstadt geöffnet. Verantwortlich dafür, die Fete kulturell auszugestalten, ist der Citymanagement-Verein selbst. Der zuständige Ausschuss des Stadtrates bewilligte dem Verein am 8. Februar dafür 4 000 Euro. Hingegen taucht schon auf der Januarsitzung desselben Ausschusses in einer Kulturförderliste in der Zeile „Verein PIA, Osterzauber“, die Summe Null auf, obwohl Pia die Mittel schon im September 2017 beantragte, das Citymanagement aber erst im Januar 2018. Die früheren Macher wittern ein Komplott.

Die nicht bewilligten Mittel sind vorerst Endpunkt eines Konflikts, der schon länger schwelte, Ende 2017 dann offen hervorbrach. Und nun steht die Frage im Raum: Wurde PIA bewusst davon ausgeschlossen, abermals den Osterzauber zu organisieren?

Auslöser, das Fest in andere Hände zu legen, ist ein offener Brief mehrerer Händler und Gastronomen, verfasst am 27. Dezember, verschickt an die Rathausspitze, Stadträte sowie an die beiden Vereine. Darin loben die Verfasser generell den Osterzauber und freuen sich, dass ihrem Wunsch nach einem solchen Frühlingsfest entsprochen wurde. 2015 sei für sie auch die Welt noch in Ordnung gewesen. Die Händler, so die Autoren, seien in das Event einbezogen worden, sie hätten Ideen einbringen und hilfreich zur Seite stehen dürfen. An dem Osterzauber 2016 und 2017 lassen sie aber kein gutes Haar.

Zuletzt, so kritisieren die Briefschreiber, seien sie in die Organisation gar nicht mehr eingebunden gewesen. Fliegende Händler seien absprachewidrig auf den Markt gelotst worden, statt sie in den Gassen zu positionieren. Auch habe es keine Flyer mehr gegeben, um das Fest zu bewerben. Letztendlich kommen die Autoren zu dem Fazit: Das Vertrauen in den PIA-Vereinschef Ronny Kürschner sei nicht mehr gegeben, und man sei bestrebt, den Osterzauber nun selbst gemeinsam mit dem Citymanagement zu organisieren.

Pirna selbst folgte dieser Argumentation. Bis zum Zeitpunkt, als die Beschlussvorlage zur Fördermittel-Vergabe erarbeitet wurde, schreibt das Rathaus, habe die Verwaltung von Kürschner keinerlei Unterlagen erhalten, aus denen hervorgehe, wie PIA künftig seine Projekte abarbeiten wolle. Die Vorschläge des Citymanagements zum Osterzauber seien überzeugender gewesen. Kürschner, auch im PIA-Verein nicht unumstritten, sieht das allerdings anders. „Ich habe eher den Eindruck“, sagt er, „als wollte man mit der Aktion einen unbequemen Mitbewerber loswerden.“

PIA beantragte am 30. September 2017 die Fördermittel für den Osterzauber 2018. Dann kam etwas, womit keiner so recht gerechnet hätte. In einer Mitgliederversammlung im November wollten einige PIA-Mitglieder, darunter auch der Citymanagement-Verein, laut Kürschner den Verein auflösen. Dieser Antrag fand in der PIA-Sitzung am 19. Dezember allerdings keine Mehrheit. Aber schon am 20. Dezember ließ der Citymanagement-Verein den Marktplatz für den Osterzauber 2018 reservieren, obwohl da noch gar nicht feststand, dass der Verein Mitveranstalter ist. Denn das Händlerschreiben mit dem Wunsch danach stammt erst vom 27. Dezember. Und laut Kürschner habe der Citymanagement-Verein die Händler erst Mitte Januar final gefragt, ob er den Osterzauber mitorganisieren soll, obgleich er schon Anfang Januar den Antrag auf Fördermittel dafür stellte. „Das sieht so aus, als sollten wir ausgebremst werden“, sagt Kürschner.

Auch die Vorwürfe der Händler kann der PIA-Chef nicht nachvollziehen. Sie seien stets mit einbezogen worden, sagt er. Und die fliegenden Händler seien nur deswegen auf dem Markt gelandet, weil sie in den Gassen nichts verdienten. Der Veranstalter-Wechsel beim Osterzauber, sagt Kürschner, sei für den Verein schon ein herber Verlust, schließlich habe PIA die Veranstaltung erst erfolgreich gemacht. Ans Aufgeben denkt der Vereinschef hingegen nicht. PIA, so sagt er, entwickle noch genügend neue Ideen, das Stadtleben zu bereichern.

zur Startseite