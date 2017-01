Eier, Tabak, Waffen Der Weißwasseraner Jürgen Albrecht hat sein Geschäft aufgegeben. Wer Räume in bester Lage sucht, hat nun gute Karten.

Zwei Kriege hat das einstige Kolonialwarengeschäft Hermann Albrecht in der Bautzener Straße überlebt. Nun mussten Roswitha und Jürgen Albrecht schließen. © Joachim Rehle

Der Mann, der mit seinem Sohn den Laden betritt, sucht nach einem Feuerzeug. So kurz vor Silvester nichts Ungewöhnliches. Aus dem Nebenraum dringt Gelächter. Vier oder fünf Männer, sitzend oder an Getränkekisten gelehnt, Bierflaschen in den Händen. Hinterm Tresen steht Jürgen Albrecht. Er findet schnell das Gesuchte. Der Mann und sein Sohn sind zufrieden, zahlen und gehen. Es ist eine der letzten Transaktionen, die der Weißwasseraner Einzelhändler in seinem Gemischtwarenladen im Zentrum der Stadt tätigt. In den „denglisch“ dominierten Zeiten – ein Kunstwort aus deutsch und englisch – der Back-, Paket- und Shop-in-shop--Shops gehört die Bezeichnung „Gemischtwarenladen“ eigentlich auf die Liste von Wörtern, die vom Aussterben bedroht sind. Für den Laden von Jürgen Albrecht könnte sie passender nicht sein. Neben Eiern aus Gablenz und Äpfeln aus sächsischer Produktion stehen Stich- und Schusswaffen oder Sektflaschen und Liköre wie „Andalö Original“, dem Sanddorn seine ganz besondere Note verleiht. Ein Großteil des Sortiments machen Tabakwaren aus.

Inzwischen steht nichts mehr davon. Keine 24 Stunden nachdem das Feuerzeug über den Tresen gegangen ist, ist der Laden dicht. Für immer. „Ich bin sehr traurig, dass es so gekommen ist.“ Albrecht schluckt. Aber weiterzumachen war für ihn keine Option. Der 69-Jährige hat das Rentenalter längst erreicht. Nun ist er gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe.

Mit dem letzten Umdrehen des Ladenschlüssels geht eine Ära zu Ende, die mit dem Großvater begann. Hermann Albrecht kaufte das Haus in der Bautzener Straße 1908 und eröffnete einen „Kolonialwarenladen“. Als Deutschland beziehungsweise das damalige Deutsche Reich noch Kolonien hatte, wurden hier Zucker, Kaffee, Tabak, Kakao, Gewürze oder Tee angeboten. Der Vater führte das Geschäft fort und Jürgen Albrecht selbst lernte den Beruf des Kaufmanns von der Pike auf und wie es zu DDR-Zeiten üblich war: Lehre bei der HO-Großhandelsorganisation, Praktika in der Schnapsbrennerei Wilthen oder im Nahrungsmittelwerk Cottbus. In der Sektkellerei Freyburg durchlief er alle Stationen von der Weinlese bis zur fertigen Flasche Rotkäppchen. 1981 übernahm er das Geschäft.

Links zum Thema Kommentar: Trotz allem – gute Neuigkeiten

Der Verkauf von Luftdruck- und Signalwaffen ergibt sich nach der Wende quasi von allein. Albrecht und seine Frau Roswitha gehören zu den Gründungsmitgliedern des Schützenvereins. Wenn es ihre Zeit erlaubt, gehen die beiden noch heute auf die Schießbahn an der Muskauer Straße, wo früher der Schießplatz der Polizei war. Außerdem schwärmen sie für Oldtimer, fahren zu jährlichen Treffen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Der Laden liegt in bester Lage. Ob er einen Interessenten finden wird, ist offen. Nur ein paar Häuser weiter steht ein weiteres Geschäft leer. Früher war hier eine Boutique. Schräg gegenüber ist es ein Fahrradladen. Oder er war es. Jürgen Albrecht zögert lange, bevor er sich zur Schließung seines Traditionsgeschäfts durchringt. Er hört sich immer wieder um. Doch bei einem Reingewinn von durchschnittlich 350 Euro monatlich will auch sein Sohn lieber Altenpfleger bleiben. „Die Handelsspanne im Einzelhandel ist gering. Mit den Großmärkten können wir nicht mithalten“, sagt Albrecht und denkt an all die Supermärkte und Discounter. Sobald er den Laden aufgelöst hat – die meisten der überzähligen Waren, kann er zurückgeben – wird er sich zuerst seiner Gesundheit widmen. Alles andere kann warten.

zur Startseite