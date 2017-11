Eier-Attacke auf Auto von CDU-Stadtrat Der Sprecher der Initiative „Coswig – Ort der Vielfalt“ Sven Böttger hat eine Vermutung, wer hinter dem Angriff stecken könnte. Wieder einmal beginnt alles auf Facebook.

Der Regen hat das meiste abgewaschen, aber ein paar Eierschalen an der Scheibe zeugen am Montagmorgen noch vom Angriff. © privat

Böse Überraschung für CDU-Stadtrat Sven Böttger am Montagmorgen: Sein Auto, eine Mercedes-E-Klasse, wurde in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden mit Eiern beworfen. Aber auch wenn Böttger mit einem solchen Angriff aus heiterem Himmel nicht gerechnet hätte, so hat er doch schon eine genaue Vorstellung, wer dahinter stecken könnte: ein Coswiger, mit dem er schon öfter verbal aneinandergeraten ist, unter anderem im Dynamo-Stadion, wo beide Männer eine Jahreskarte besitzen und nur eine Zeile getrennt voneinander sitzen.

„Dort hat er mich einmal aufs Übelste beschimpft“, sagte Böttger am Montag der SZ. Nicht die einzige Auseinandersetzung, erst vor Kurzem habe der Coswiger in einer geschlossenen Facebook-Gruppe Sven Böttger als „Ratte“, „Wendehals“ und „Lügner“ bezeichnet. Anlass dafür war die Behauptung, Böttger, der auch Sprecher der Initiative „Coswig – Ort der Vielfalt“ ist, frage in Fahrschulen nach, ob Flüchtlinge dort gefördert von der Stadt ihre Fahrschulprüfungen ablegen könnten. „Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen“, sagte Böttger.

Nach der Beschimpfung ließ der CDU-Stadtrat über seinen Anwalt eine einstweilige Verfügung gegen den Mann erstellen, worauf dieser das Schreiben des Anwalts mit der Ankündigung, eine „Petition gegen diesen Parteienwechsler“ ins Leben zu rufen, auf Facebook veröffentlichte.

Böttger war 2013 aus der Coswiger SPD ausgetreten. „Viele Leute denken, wenn sie sich auf Facebook in geschlossenen Gruppen aufhalten, ist das ein rechtsfreier Raum“, so Böttger. „Diese Menschen sollen aber irgendwann auch mal merken, dass es Grenzen gibt.“ Nach einem Telefonat mit der Polizei habe er noch am Montag Strafanzeige gestellt. Die Frist für die Begleichung von knapp 1 400 Euro für Unterlassungsanspruch nebst Schadensersatz für die Beleidigungen auf Facebook endet am Freitag.

