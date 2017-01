Eidechsen werden umgesiedelt Die Tiere sollen für eine Bauvorhaben einen neuen „Wohnort“ erhalten.

Die Zauneidecken sollen im Vorfeld der Bauarbeiten für das neue Wohngebiet für Senioren zwischen Dresdner Straße und Schwarzer Weg einen neuen „Wohnort“ bekommen. © SZ-Archiv

Die Planungen für das Wohngebiet für Senioren zwischen Dresdner Straße und Schwarzer Weg gehen voran. Der Bebauungsplan liegt ab Freitag für einen Monat öffentlich in der Gemeindeverwaltung aus. In dieser Zeit können Stellungnahmen abgegeben werden. Auf der Brachfläche will ein Investor für rund zwölf Millionen Euro neun Doppelhäuser und drei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage für über 55-Jährige bauen lassen. Alle barrierefrei und altersgerecht. Die Häuser haben etwa 90 Quadratmeter Wohnfläche und einen 600 Quadratmeter großen Garten. Die Wohnungen werden 50 Quadratmeter groß sein. Die Volkssolidarität kümmert sich um den Service im Seniorenwohnpark.

Laut Gemeindeverwaltung hat sich auf dem Gebiet ein Biotop mit Zauneidechsen aufgetan. Diese sollen standortnah umgesiedelt werden. Dafür wird ein Biologe beauftragt, der überwacht, ob die Zauneidechsen ihren neuen „Wohnort“ annehmen. (SZ/pz)

