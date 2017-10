Eidechsen bekommen modernes Zuhause Die Tiere sollen in eine Stützwand aus Gabionen einziehen. Parallel läuft der Straßenbau. Ein Stück soll zusätzlich erneuert werden.

Hans-Jürgen Tepasse gehört zu den Handwerkern, die in Brösen eine Gabionenwand errichten. Die alte Bruchsteinmauer war durch Starkniederschläge geschädigt. © André Braun

Noch bis Jahresende werden die Einwohner von Brösen mit Einschränkungen durch Baustellen in ihrem Ort leben müssen. Dieser Termin steht jetzt so weit fest, weil auch die letzten Aufträge dafür vergeben worden sind.

Im Vorfeld skizzierte Bauamtsleiter Thomas Schröder den Stadträten, wie es gegenwärtig in der Ortschaft aussieht. So seien Mitarbeiter des Technologieorientierten Gründer- und Entwicklungszentrums (TGE) inzwischen dabei, die Stützwand hinter dem Betriebshof der Leisniger Agrargenossenschaft wieder neu aufzubauen. Dabei werden zum Teil zwar alte Bruchsteine wiederverwendet. Doch so, wie die desolate Mauer war, wird sie nicht wieder aussehen. Anstelle der ortstypischen Bruchsteinwand entsteht eine Stützmauer aus Gabionen. Das sind Drahtkörbe, in denen sich Steine befinden. Diese Bauweise ist gewählt worden, um naturschützerische Belange zu berücksichtigen. Wie Schröder schon bei der Auftragsvergabe für diese Arbeiten erklärte, sind in diesem Bereich Auflagen zu erfüllen. Eine besagt, dass die neue Mauer völlig ohne Mörtel auskommen muss, damit die Eidechsen nicht vertrieben werden, sich an dieser Stelle weiter heimisch fühlen.

Parallel dazu wird die Sackgasse zur Ortsmitte hin ausgebaut. Von dort aus geht es Richtung Staatsstraße weiter. In einem Teil dieser Pflasterstraße wurde der Kanal schon gewechselt. Auch die Wasserleitung ist neu, sodass es gleich an den Ausbau gehen kann. Dann werden einige Grundstücke wohl noch beschwerlicher erreichbar sein. Einige Anwohner haben sich allerdings schon Pläne bereitgelegt, ihr Fahrzeug während dieser Zeit anderswo abzustellen und bis zum Grundstück zu laufen.

Auch den weiterführenden Straßenbau realisieren die Handwerker der Andrä Straßen- und Wegebau GmbH Leisnig. Die Firma gab von drei Unternehmen mit rund 235 000 Euro das günstigste Angebot ab. Trotzdem: Damit fiel es höher aus als kalkuliert. Das liegt einerseits an den allgemein angezogenen Baupreisen und andererseits daran, dass es noch zusätzliche Arbeiten geben muss. Die beziehen sich auf die Entwässerung der Staatsstraße. Das anfallende Regenwasser muss dem Amtsleiter zufolge in die Entwässerung der kommunalen Straße eingebunden werden.

Sofern das Landesamt für Straßenbau und Verkehr den Mehrkosten zustimmt, können die Arbeiten so, wie im Moment geplant, realisiert werden. Ein Zusatz kommt außerdem noch hinzu. Der betrifft den Straßenabschnitt unterhalb des Mehrseithofes Nummer 1 (in Richtung Schanzenbachtal). Dort war ein Kanal in die Erde gekommen. „Bei den Arbeiten haben sich geohydrologische Schäden gezeigt. Weil daher ein reiner Deckenschluss über dem inzwischen wieder verfüllten Graben nicht genügt, müssen wir auch dort die Straße auf der gesamten Breite erneuern“, erklärte Thomas Schröder.

Für die Zeit über den Jahreswechsel kündigte der Amtsleiter Arbeiten an dieser Straße weiterführend in Richtung Bockwitz an. Dort soll eine ungebundene Decke mit Querschlägen zur Entwässerung eingebaut werden.

Schon seit reichlich einem Jahr ist der Ortsteil Brösen eine Baustelle. Der Abwasserzweckverband hat einen Kanal verlegen und eine Kläranlage für den Ort errichten lassen. Auch Versorgungsträger haben teilweise mitgebaut. Im Anschluss hat die Kommune Schäden an den Straßen beseitigen lassen beziehungsweise lässt dies noch tun. Die Kosten dafür werden über den Flutfonds finanziert.

zur Startseite