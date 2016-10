Eichen kommen weg Die Gemeinde Rosenbach will nun doch vier Bäume auf dem Sportplatz Herwigsdorf fällen lassen. Damit soll den Fußballern geholfen werden.

Auf dem Kleinfeldplatz der Gemeinde kickt der Nachwuchs vom TSV Herwigsdorf. Allerdings stören vier Eichen den Spielbetrieb. Das soll nun geändert werden. © Rafael Sampedro

Rosenbachs Gemeindevertreter haben einen schwierigen Entschluss gefasst: Vier alte Eichen auf dem Gelände des TSV Herwigsdorf, die dem Fußballnachwuchs schon jahrelang Probleme bereiten, sollen gefällt werden. Nach langer Diskussion haben sich Bürgermeister Roland Höhne (CDU) und seine Gemeinderäte darauf geeinigt. In der nächsten öffentlichen Sitzung im November soll dann der endgültige Beschluss über das Fällen gefasst werden. Bis dahin will Höhne die Kosten schätzen lassen, die beim Entfernen der Eichen für die Gemeinde entstehen würden.

Bis die gut 90 Jahre alten Bäume dann aber wegkommen, wird noch eine ganze Weile vergehen. „In diesem Jahr wird es nicht mehr“, so der Bürgermeister. Denn das Fällen muss gut durchdacht sein, weil die Eichen nicht einfach nur so abgesägt werden können. „Dabei würde der Sportplatz zerstört werden“, sagt Höhne. Ihm schwebt eine platzschonendere Variante vor. Diese besagt, die Bäume bis auf die Wurzel herunterzufräsen. Das soll bestmöglich im Winter passieren, wenn Frost herrscht. Dann könnten Fahrzeuge und Arbeiter nämlich auch auf dem Herwigsdorfer Sportplätzen hantieren, ohne dass deren Beschaffenheit arg in Mitleidenschaft gezogen würde.

Ihre Entscheidung haben sich Rosenbachs Gemeinderäte nicht leicht gemacht. Wie auch schon bei der Vor-Ort-Begehung Anfang Oktober tendierte Höhnes Stellvertreter und Revierförster Michael Weber dazu, die Eichen stehen zu lassen. „Alle vier sind eigentlich gesund. Die Entscheidung bereitet mir Bauchschmerzen“, sagt er. Roland Höhne selbst ist ebenfalls hin- und hergerissen. Auch, weil sein Großvater damals beim Pflanzen mitgeholfen habe.

Gemeinderat Dietmar Plociennik hat dagegen seinen Fäll-Forderungen vom Monatsanfang noch einmal Nachdruck verliehen. „Als Gemeinde müssen wir die Funktionalität des Sportplatzes gewährleisten. Sowohl für den TSV Herwigsdorf als auch für die Grundschule“, sagt er. Es wäre nicht zu verantworten, sollte den Kindern beim Sport etwas passieren, so Plociennik.

Die vier Eichen machen den Herwigsdorfer Fußballern das Leben schwer. Im Sommer trocknen sie den Kleinfeldplatz aus, im Herbst fallen Totholz und Eicheln auf die Anlage. Verantwortliche des TSV Herwigsdorf kämpfen schon lange darum, dass die Bäume wegkommen. Ihrer Meinung nach sei wegen der gegebenen Umstände die Verletzungsgefahr für den Nachwuchs zu groß. Als letzter Ausweg, sollten die Eichen nicht weichen müssen, stand auch das Sperren der Anlage zur Debatte.

zur Startseite