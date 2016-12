Eichen auf dem Grenzvorplatz Mithilfe eines Krans sind am Montag zwölf große Bäume gepflanzt worden – trotz eisiger Temperaturen.

Seit dem Morgen haben die Mitarbeiter des Landschaftsbüro Buder am Montag auf dem Grenzvorplatz Bäume gepflanzt. Diese sind mit dem Kran in die vorher festgelegten Löcher eingesetzt worden. © Daniel Schäfer

Kurz vor dem Ende der Bauarbeiten auf Bad Muskaus Grenzvorplatz ist am Montag noch einmal schwere Technik zum Einsatz gekommen. Um die großen Eichen zu pflanzen, die den vormals grauen Platz ab kommendem Jahr begrünen sollen, ist nämlich die Hilfe eines Krans notwendig gewesen. Immerhin wiegt jeder der bis zu zwölf Meter hohen Bäume zwei Tonnen. Temperaturen um den Gefrierpunkt erschwerten die Arbeiten zusätzlich. So müssen die Arbeiter beim Einsetzen der Bäume immer wieder mit einem großen Hammer und einem Spaten die gefrorene Erde an den vorbereiteten Pflanzlöchern lockern.

Insgesamt sind am Montag zwölf Eichen und 16 Stammbüsche – also junge Laubbäume mit einer Höhe von über 2,50 Meter – auf dem Platz gepflanzt worden. Die großen Bäume sind dabei zunächst nur in die Löcher gesetzt und durch eine sogenannte Wurzelballenverankerung gegen ein Umfallen gesichert worden, wie Andreas Buder vom Landschaftsbüro Buder erklärt. Das eingesetzte Modell sei das derzeit größte auf dem Markt. In den nächsten Tagen werden die Eichen dann fertig eingegraben.

Die Entscheidung Eichen zu pflanzen ist an eine Idee Fürst Pücklers angelehnt, der selbst eine Eichen-Sammlung besessen hat. Aus diesem Grund sind auch acht verschiedene Arten gepflanzt worden. Und das nach einem genauen Pflanzplan, der jedem Baum seinen Platz zuweist. Einige der kleineren Bäume, die bereits im November gepflanzt worden sind, mussten hingegen wieder entfernt werden. Diese seien zu klein gewesen und würden deshalb ausgetauscht, erklärt Bad Muskaus Hauptamtsleiter Dirk Eidtner.

Unterdessen stehen die Bauarbeiten auf dem Platz vor ihrem Abschluss. Nach aktuellem Stand sei das Baugeschehen Mitte des Monats beendet, teilt Bürgermeister Andreas Bänder in der jüngsten Sitzung des Stadtrats mit. Ab dem Wochenende oder Anfang kommender Woche soll auch die Einfahrt zum Fürst-Pückler-Park wieder befahrbar sein. Das Pflaster sei fertig und müsse sich nun noch setzen, sagt er.

In der Ratssitzung ist vom Bürgermeister außerdem angekündigt worden, dass es nach Fertigstellung des Platzes eine offizielle Einweihungsfeier geben werde. Einen genauen Termin gibt es allerdings noch nicht. Als mögliches Datum ist der Tag der Städtebauförderung im Mai nächsten Jahres im Gespräch.

