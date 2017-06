Eiche wird gefällt Die mächtige Eiche an der Silberspitze kann offenbar nicht gerettet werden. Der Bolzplatz daneben bleibt weiter gesperrt.

Eine mächtige Eiche steht neben dem Spiel- und Bolzplatz an der Silberspitze in Großröhrsdorf. Ein Teil der Krone brach jetzt herunter. Nun soll der Baum gefällt werden. © Reiner Hanke

Den Mitgliedern des Technischen Ausschusses in Großröhrsdorf ist die Entscheidung nicht leicht gefallen: Einstimmig entschied sich das Gremium dennoch dafür, die mächtige Eiche neben dem Spiel- und Bolzplatz an der Silberspitze in Großröhrsdorf fällen zu lassen.

Der Ausschuss folgte damit der Empfehlung eines Gutachters. Nach dessen Urteil sei der Baum geschädigt und es müsse immer wieder damit gerechnet werden, dass Äste herunter brechen. So wie das nach Himmelfahrt der Fall war. Daher sei die Sicherheit der spielenden Kinder auf dem Bolzplatz wesentlich gefährdet. Um den Baum zeitnah fällen zu können (Vogelschutzzeit vom 1. März bis zum 30. September), muss die Stadtverwaltung nun zunächst eine Sonderfällgenehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragen. Eine Ersatzpflanzung ist vorgesehen. Solange der Baum die Sicherheit der Kinder auf dem Bolzplatz gefährdet, könne dieser nicht zur Nutzung freigegeben werden. (SZ)

Links zum Thema Eiche gefährdet Spielplatz

zur Startseite