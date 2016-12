Eiche für das Kleinod Die Schrotholzkapelle im Boxberger Ortsteil Sprey ist saniert. Das war eine Herausforderung –auch für Fledermäuse.

zurück Bild 1 von 3 weiter Pfarrer Daniel Jordanov steht in der Schrotholzkapelle in Sprey. Das Gotteshaus wurde seit September saniert. Aber nicht nur bauliche Mängel wurden beseitigt, es gibt eine neue Orgel, neue Auflagen für die Sitzbänke, einen Sakristeischrank. © André Schulze Pfarrer Daniel Jordanov steht in der Schrotholzkapelle in Sprey. Das Gotteshaus wurde seit September saniert. Aber nicht nur bauliche Mängel wurden beseitigt, es gibt eine neue Orgel, neue Auflagen für die Sitzbänke, einen Sakristeischrank.

Die Schrotholzkapelle mit Eichendach.

Die neue Truhenorgel.

Boxberg. Das Dach bereitete Kopfzerbrechen. Denn ziemlich schnell stellte sich heraus, dass die von den Denkmalschützern geforderten, von Hand gespaltenen Nut-Schindeln nicht in einem normalen Baumarkt und auch nicht bei einem Spezialhändler zu ordern sind. Doch die Schrotholzkapelle in Boxbergs kleinstem Ortsteil Sprey musste ein neues Dach bekommen. Ursprünglich wollte die Kirchengemeinde eine Reparatur in Auftrag geben, berichtet Pfarrer Daniel Jordanov. Doch die Denkmalbehörde empfahl eine Komplettauswechslung der alten Schindeln. Architekt Andreas Trauzettel machte schließlich in Bad Reichenhall eine Firma ausfindig, die diese besonderen Schindeln herstellte. „Wir entschieden uns für Eiche, das Langlebigste, aber auch teuerste“, so der Pfarrer. Die Lärchenschindeln waren erst 1997 aufs Dach gekommen. In der Nieskyer Firma Skade fanden sich Spezialisten, die mit den besonderen Schindeln dem besonderen Gotteshaus ein neues Dach eindeckten.

Mit dem Gotteshaus haben die Mitglieder der Kirchengemeinde Nochten-Boxberg, zu der auch Sprey gehört, ein Gebäude, welches einzigartig ist. Eine weitere Schrotholzkirche soll es in Wespen geben in Sachsen-Anhalt. Als regionale aus dem Oberschlesischen stammende Bautechnik gibt es weitere in einigen polnischen Orten, nicht aber in Sachsen. Auch in Norwegen sind noch etliche auch als Stabkirchen bezeichnete Gotteshäuser erhalten.

Um den Bestand der Spreyer Kapelle muss sich niemand sorgen. Am vergangenen Freitag erfolgte die Abnahme nach der Sanierung. Die hatte von September bis in den November allerlei Handwerker beschäftigt. Sie erneuerten eine ganze Reihe kaputter Butzen in den bleiverglasten Fenstern, bekämpften mit einer groß angelegten Vergasungsaktion die Holzschädlinge, bauten einen neuen Sakristeischrank und stellten ihn auf, arbeiteten den Altarleuchter und die Altargeräte auf. Bereits im April war eine Truhenorgel aufgestellt worden, die die bisher genutzte elektronische Orgel ersetzt. Sie hatte die in Ödernitz ansässige Firma Soldan besorgt und aufgearbeitet, bevor sie ihren Platz in Sprey fand. Aus dem Anlass der Orgeleinweihung hatte sich auch Superintendent Thomas Koppehl in der Spreyer Kirche umgesehen. „Wir müssen sehen , wie wir wertvolle Gebäude wie dieses auch mit Leben füllen“, sagt er.

Ganz wichtig für die Besucher von Gottesdiensten, Trauungen und Konzerten: auf den hölzernen Bänken liegen neue Sitzpolster. Sogar eine Fledermausexpertin hatte sich in das Baugeschehen eingeschaltet. Denn in dem kleinen Kirchlein werden nicht nur Gottesdienste gefeiert – der nächste übrigens Heiligabend – hier paaren sich auch Fledermäuse. Wer genau hinschaut, sieht an den Fenstern helle Stellen, dort fliegen die Tiere hinein.

zur Startseite