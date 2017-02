Eiche, Erle, Esche einfacher absägen Die Gehölzschutzsatzung von Weißwasser soll neu geschrieben werden. Aber der Stadtrat hat die Entscheidung vertagt.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei Weißwasser beseitigen in der Bautzener Straße in Weißwasser an den Eichen das Totholz. Damit ist ein Gefahrenherd für die Kraftfahrer beseitigt und die Verkehrssicherheit hergestellt. © Joachim Rehle

Weißwasser hinkt hinterher: Während vielerorts die Bestimmungen zur Fällung von Bäumen auf Privatgrundstücken längst gelockert wurde, gelten in der Glasstadt noch immer die alten, wesentlich rigideren Regeln. Sie sind in der sogenannten Gehölzschutzsatzung zusammengefasst. Um sie zu ändern, legte die Verwaltung nach einem Bürgerhinweis nun eine Neufassung vor. Bis sie Geltung erlangt, wird es aber noch etwas dauern. Obwohl das Papier viele Vereinfachungen für die Bürger enthält, hielten es eine ganze Reihe von Stadträten für überarbeitungsbedürftig.

Strittig waren dabei vor allem die Ersatzpflanzungen. Die vorgeschlagene Regelung ist einfach: Wer auf seinem Grundstück einen Baum fällt, der muss nachpflanzen oder eine sogenannte Ersatzpflanzung beantragen. Dann geht es nicht nur um einen neuen Baum, sondern um fünf. Einer sei ein bissel wenig, fünf zu viel, befand Stadträtin Kathrin Jung (SPD) und empfahl die goldene Mitte, also drei. Thomas Krause (CDU) ging auch das noch zu weit. Er sprach sich für maximal zwei neue für einen gefällten Baum aus.

Die beiden Stadträte zweifelten keineswegs am Schutzstatus der vorhandenen Bäume. Sie machten ihre Änderungsvorschläge vielmehr an den durchschnittlichen Kosten fest. Laut Karsten Kliebisch von der Stadtverwaltung ist bei einem Baum mit einem Stämmchen von 32 Zentimetern Umfang mit rund 250 Euro zu rechnen. Soll der neue Baum auf einem öffentlichen Grundstück gesetzt werden, kommen etwa 200 Euro fürs Einpflanzen und vielleicht hundert Euro für die Aufzucht hinzu.

Wie viele Bäume als Ersatz vorgeschrieben sind, sei verhandelbar, sollte aber bestenfalls vor der Verabschiedung der neuen Gehölzschutzsatzung geregelt werden, so Kliebisch. Eine Steilvorlage für Stefan Przymosinski (CDU). Er beantragte die Vertagung der Entscheidung und erhielt die Zustimmung der Kollegen. Nun wird sich der Bau- und Wirtschaftsausschuss erneut mit dem Thema befassen.

Andere Gemeinden haben schneller reagiert und die kommunalen Gehölz- oder Grünschutzsatzungen wegen der Änderungen in den übergeordneten Regelwerken, dem sächsischen und Naturschutzgesetz des Bundes, bereits angepasst. Sachsen lockerte die Bestimmungen 2011 entscheidend. Seitdem können Bäume mit einem Stammumfang von einem Meter gefällt werden. Vorher standen sie unter besonderem Schutz. Die letzte Anpassung auf Bundesebene war im August 2015 erfolgt.

Baumfällungen oder die Verweigerung von Fällungen taugen immer wieder zum Aufreger. Im November etwa hatte sich der Geschäftsführer der Tiernahrungskette Fressnapf ereifert, dass die Stadtverwaltung die Fällung ein Baumes vor seiner Filiale in der Schweigstraße verweigerte.

Aktuell geben die bereits erfolgten Fällungen an der Hegelpromenade Anlass zu Fragen. Dort mussten die alten Bäume einer historischen Allee dem bald beginnenden Straßenneubau weichen. Gregor Schneider macht in einer E-Mail von dieser Woche deutlich, dass er zwar nicht beurteilen könne, ob die Fällung der Bäume zwingend erforderlich gewesen sei. In jedem Fall sei nun eine fragwürdige städtebauliche Situation entstanden, schreibt Schneider, für die nur zu wünschen bleibe, dass die Ersatzpflanzungen zu einer Aufwertung führen.

