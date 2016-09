Eiche am Schlossteich umgesägt

Asylbewerber abgeschoben Bischofswerda. 23 Frauen und Männer aus dem Kosovo sind am Dienstag mit einem Charterflug in ihre Heimat zurückgebracht worden. Ihre Asylanträge waren abgelehnt worden. Sie lebten in Unterkünften der Kreise Bautzen und Görlitz, darunter auch in Bischofswerda. Beamte des Einsatzzuges der Polizeidirektion und der örtlichen Reviere unterstützten die Aktion der Zentralen Ausländerbehörde und begleiteten sie zum Flughafen Leipzig/Halle. (SZ)

Trinkgelage eskaliert Wilthen. Am späten Dienstagabend ist in Wilthen ein privater Streit eskaliert. In der Wohnung eines 34-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße der Einheit waren bei einem Trinkgelage zwei Gäste aneinander geraten. Dabei soll ein 28-Jähriger mit einem Messer auf einen 41-Jährigen eingestochen haben. Der Tatverdächtige verließ vor dem Eintreffen der Polizei die Wohnung. Der mit Schnittwunden an einem Arm verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Geschädigten einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, das genutzte Küchenmesser wurde sichergestellt.

Handy am Ohr Burkau. Der Fahrer eines Lkw war sich Dienstagmorgen auf der A 4 keiner Schuld bewusst, als er bei Burkau von einer Streife der Autobahnpolizei angehalten wurde. Nicht nur, dass er den erforderlichen Sicherheitsabstand auf Autobahnbahnen von 50 Metern zum Vordermann nicht eingehalten hatte, auch ein Handy hielt er am Ohr und telefonierte während der Fahrt. Das brachte ihm eine Anzeige ein, die eine Geldbuße in Höhe von 80 Euro und einen Punkt in Flensburg nach sich ziehen werden.

In Laube eingebrochen Pulsnitz. Unbekannte sind am Dienstagabend in eine Gartenlaube an der Kamenzer Straße in Pulsnitz eingebrochen. Beim Eintreffen der Polizei in der Gartensparte waren die Täter bereits über alle Berge. Zurück blieb eine kaputte Fensterscheibe, gestohlen wurde augenscheinlich nichts.

Wäschedieb unterwegs Bautzen. Ein Wäschedieb war in der Nacht zu Dienstag in Bautzen unterwegs. Der Unbekannte bediente sich an einem Wäscheständer in einem Hinterhof an der Weigangstraße. Es verschwanden drei BHs und zwei Damen-Slips, ein Paket Wäscheklammern mit Blumenmotiv, ein grauer Stoffwäscheklammerbeutel mit Karabinerhaken und eine graue Damen-Sportjacke „Vaude“ mit weißen Reißverschlüssen. Der Wert der Beute liegt bei etwa 260 Euro.