Eibauer ziert das Sportfoto des Jahres Der Aufnahme von SZ-Fotograf Robert Michael, der einen erfolgreichen Versuch des Gewichthebers Steve Burkhardt ablichtete, ist eine besondere Ehre zuteilgeworden.

„Gültig“: Mit diesem Foto holt sich Robert Michael den Titel „Sportfoto des Jahres“. © Robert Michael

Eibau. Gewichtheber Steve Burkhardt jubelt nach einem gültigen Versuch, und mit ihm kann sich jetzt auch der Dresdner Fotograf Robert Michael freuen: Sein Foto „Gültig“ ist vom Kicker-Sportmagazin als „Sportfoto des Jahres“ geehrt worden.

Die Aufnahme entstand bei einer Begegnung in der Gewichtheben-Bundesliga zwischen der SG Fortschritt Eibau und dem AC Germania St. Ilgen im März 2017 in Eibau. 68 Teilnehmer hatten Hunderte Motive für den Wettbewerb eingereicht, der mit Preisgeldern von 26 000 Euro dotiert ist. Großkopien der prämierten Fotos und eine Auswahl der schönsten Bilder sollen bald in einer Wanderausstellung auf Deutschland-Tournee gehen.

Robert Michael arbeitet seit rund 20 Jahren als Fotograf für die Sächsische Zeitung. Mehrfach hat er bereits Preise bei den unter dem Titel „blickpunkt“ gekürten sächsischen Pressefotos des Jahres gewonnen. (szo)

