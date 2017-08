Eibauer Werkstatt ausgeraubt Einbrecher erbeuten Werkzeuge im Wert von knapp 5 000 Euro.

Werkzeuge waren die Beute von Dieben in Eibau. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Kottmar. In der Zeit zwischen Samstag, den 5. August 2017 und Sonntagmorgen sind im Kottmarer Ortsteil Eibau Unbekannte in der Jahnstraße in eine Werkstatt eingedrungen. Dabei entwendeten die Täter verschiedene Werkzeuge sowie Maschinen, welche laut Eigentümer einen Wert von 5 000 Euro hatten. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

