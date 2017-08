Eibauer Sonnenuhr ist fertig

Eibau. Ein Teil der Baugerüste am Eibauer Kirchturm ist gefallen, die neu gestaltete Sonnenuhr damit nun sichtbar. Bei planmäßigen Bauarbeiten am Kirchturm war die Sonnenuhr in den vergangenen Wochen mit restauriert worden. Sie ist vermutlich 1751 am Turm angebracht worden und später nicht mehr sichtbar gewesen. Die Kirchgemeinde wusste zwar von der Existenz der Uhr, ohne Gerüst war aber nicht heranzukommen, um sie wieder herzustellen. So nutzte man nun die anstehenden Arbeiten am Kirchturm, um auch die Sonnenuhr wieder sichtbar zu machen.

Die Ziffern sind in den Sandstein gehauen, sie wurden mit frischer Farbe hervorgehoben. Außerdem wurde ein neuer 2,50 Meter langer Polstab montiert, der die Zeit anzeigt. Dazu holte sich die Kirchgemeinde Unterstützung von einem Mitarbeiter der Görlitzer Sternwarte. Er berechnete genau, in welchem Winkel der Stab angebracht werden muss.

Laut Pfarrerin Maximiliane Rehm sind Sonnenuhren an Kirchen eine Besonderheit in der Gegend. „In Obercunnersdorf gibt es noch eine Sonnenuhr an der Kirche.“ Die Eibauer Uhr befindet sich in etwa 30 Metern Höhe am Kirchturm. (SZ/rok)

