Eibauer Bierzug kommt ins Fernsehen Der MDR nimmt die B 96 und damit auch die Region ins Visier. Am Dienstag wird der Beitrag gezeigt.

Der Eibauer Bierzug fand in diesem Jahr zum 25. Mal statt. © Matthias Weber

In seiner Sendereihe „Der Osten – entdecke wo du lebst“ beleuchtet das MDR-Fernsehen am Dienstag die F 96, die längste Fernverkehrsstraße der ehemaligen DDR. Heute ist das die Bundesstraße 96, die zu einem Teil durch die südliche Oberlausitz verläuft. Thematisiert werden Anekdoten und Ansichten entlang der Straße. Dabei wird auch der Eibauer Bierzug eine Rolle spielen, wie Mitorganisator Christfried Heinrich erzählt. Für den Umzug werden drei Kilometer der Bundesstraße gesperrt.

Im Frühjahr drehte der MDR eine Woche unter anderem in Eibau, erzählt Heinrich. Ein Drehort sei das Museum im Eibauer Faktorenhof gewesen, denn es geht um die Pflege von Traditionen. Aufnahmen machte das Filmteam auch am Aussichtspunkt auf dem Hänschberg, von wo aus man ins Zittauer Gebirge und zum Jeschken blicken kann. Gesendet wird der zweiteilige Beitrag am morgigen Dienstag, um 20.45 Uhr, sowie in der kommenden Woche im MDR-Fernsehen. (SZ/rok)

