Eibauer Bierzug-DVD ist da Hobbyfilmer waren wieder unterwegs. Der Film zum großen Fest in Eibau ist jetzt erhältlich.

Eibauer Bierzug © Matthias Weber

Eibau. Ab sofort können Interessierte den Bierzug in Bildern nacherleben. Die fertige DVD zum Umzug gibt es jetzt an verschiedenen Verkaufsstellen in der Gemeinde Kottmar. Darüber informiert das Organisationsteam des Bierzuges.

Mehrere Hobbyfilmer sind jedes Jahr zum Eibauer Bier- und Traditionszug auf der Straße unterwegs und halten das Spektakel mit ihren Kameras fest. Daraus entsteht dann der Film zum jeweiligen Bierzug. In diesem Jahr wurde der Jubiläums-Umzug auf Film gebannt – es war der 25.

Zu sehen gibt es auf dem Streifen die Geschichte der Oberlausitz in Bildern, Handwerks-Traditionen, das vielfältige Vereinswesen und vor allem die Brau-Tradition in der Oberlausitz.

Der Film ist insgesamt 64 Minuten lang. Die DVD ist zum Preis von 13 Euro erhältlich im Faktorenhof, bei Bild- und Tontechnik Rösch sowie im „Haus der Dienste“ in Eibau und im Haus des Gastes in Obercunnersdorf. (SZ/rok)

