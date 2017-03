Ei, so schön ist Ostern Das Stadtmuaseum zeigt Volkskunst zur Osterzeit. Eine Sammlerin hat die Stücke zusammengetragen.

Kathrin Fuchs schaut in der Ausstellung im Stadtmuseum auf ein riesiges Oster-Straußenei aus Tschechien. © Dietmar Thomas

Wenn Marita Pesenecker von einer Reise zurückkommt, hat sie Ostereier im Gepäck. Straußeneier aus Tschechien, bemalte Holzeier aus Russland oder filigran geätzte Enteneier aus Ungarn. In 20 Jahren hat die Grimmaerin eine große Sammlung zusammengetragen, die im Stadtmuseum zu sehen ist. „Es ist unsere erste Osterausstellung“, sagte Kathrin Fuchs vom Museum. „Die Besucher sind sehr beeindruckt von der Vielfalt und den Informationen.“ Die Stücke stammen aus der ganzen Welt – aus Peru, Äthiopien, Tansania und Jordanien. Natürlich auch aus Deutschland. 120 Jahre alt ist eine „Geduldsflasche“. In dem engen Glasgefäß ist mit Schnitzereien eine österliche Szene gestaltet worden. Und natürlich sind Ostereier aus der Lausitz zu sehen. Mit Monika-Ursula Krause aus Bennewitz holt sich das Museum zudem eine Expertin ins Haus, die seit vielen Jahren Eier mit der sogenannten Wachsreservetechnik gestaltet. Die Eier gibt es nicht nur zu kaufen. Zu Ostern wird die Expertin auch im Museum sein. An zehn Arbeitsplätzen können die Gäste sich selbst ausprobieren. Für Kindergruppen bietet das Museum Führungen durch die Ausstellung an.

Ausstellung „Volkskunst zu Ostern“ bis 21. April im Stadtmuseum. Öffnungszeit Ostersonnabend und Ostersonntag von 14 bis 17 Uhr.

