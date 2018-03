Sportlerumfrage 2017 „Ehrungen sind ein Dankeschön“

Thomas Rublack © André Schulze

Thomas Rublack, Prokurist bei der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH, stellt sich im Vorfeld der Sportlerehrung den Fragen der SZ.

Welche Sportler sehen Sie als Favorit?

Zunächst– ich finde die Auszeichnung und den Rahmen sehr angemessen. Ich durfte selbst schon an verschiedenen Stellen einige Ehrungen vornehmen und hatte auch schon das Glück, geehrt zu werden. Ich schätze öffentliche Ehrungen wirklich sehr stark. Mit der Favoritenwahl halte ich mich immer zurück. Hinter der Nominierung steht in der Regel jahrelange, harte Arbeit und das zu Zeiten, in denen viele die Füße hochlegen. Dennoch interessieren mich Schwimmen und Volleyball besonders. In beiden Sportarten war ich selbst aktiv.

Treiben Sie auch Sport – und welchen?

Aktuell zwingt mich eine Verletzung zu einer Pause im Volleyball. Aber unsere beiden Kinder kommen allmählich in das Alter, wo der Sport eine größere Rolle spielt.

Wie sind Sie mit dem Sport im Landkreis verbunden?

Ich arbeite aktuell im Vorstand des Allgemeinen Sportvereins Rothenburg mit. Darüber hinaus vertrete ich unseren regionalen Volleyball beim sächsischen Verband und habe dort auch ein Amt inne.

Werden Sie Gast der diesjährigen Sportlergala im Bürgerhaus sein?

Dieses Jahr bin ich selbst leider aus terminlichen Gründen nicht dabei. Wir versuchen als Verein aber immer, vertreten zu sein. Ich drücke allen Nominierten die Daumen und wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf. (SZ/sdt)

