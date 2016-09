Ehrung fürs Juwel Das Restaurant im Kirschauer Hotel „Bei Schumann“ gehört zu Deutschlands besten.

Der neue Küchenchef Philipp Liebisch hat einen bedeutenden Anteil an der Auszeichnung des Kirschauer Restaurants. © Carmen Schumann

Das Restaurant Juwel im Kirschauer Hotel „Bei Schumann“ gehört zu den 500 besten Deutschlands. So sieht es jedenfalls die Zeitschrift „Der Feinschmecker“. In ihrem jetzt veröffentlichten neuen Restaurant-Führer hat sie das Juwel mit drei von fünf möglichen „Feinschmecker F’s“ bewertet. Das berichtet Anja Nacken von der Jeschenko Medien Agentur Köln.

Neben „dem Wohlfühlambiente des eleganten Restaurants“ sei besonders „die Kreativität der regionalen Küche“ des neuen Küchenchefs Philipp Liebisch gelobt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der 35-jährige Berliner ummantelt zum Beispiel neue Kartoffeln mit blaugrauer Tonerde und richtet sie wie Vogeleier in einem Nest aus Lauch-Stroh an. Auch der begehbare Weinschrank, in dem ungefähr 200 Weinsorten zur Auswahl stehen, begeisterte die Kritiker.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen eine Küche auf höchstem Niveau bieten können und mit der Entscheidung, Philipp Liebisch mit dieser Aufgabe zu betrauen, genau richtig gelegen zu haben“, sagen die Hotelinhaber Petra und Rüdiger Schumann. Liebisch, der schon verschiedene Auszeichnungen als Koch erhielt, ist seit Anfang dieses Jahres Küchenchef in Kirschau. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel „Bei Schumann“ hat 22 Suiten, 23 Zimmer, mehrere Restaurants und einen 3 500 Quadratmeter umfassenden Spa-Tempel mit großem Außengelände und Teich. (SZ/ks)

