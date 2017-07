Ehrung für Museum und Gymnasium Das Kultusministerium prämiert heute Kooperationen zwischen Schulen und Museen. Darunter ist auch Weißwasser.

Gute Nachricht fürs Landau-Gymnasium und das Glasmuseum Weißwasser: Sie gehören zu den Kooperationsprojekten zwischen einem Museum und einer Bildungseinrichtung, die heute vom sächsischen Kultusministerium in Chemnitz mit je 500 Euro prämiert werden. Das teilt ein Ministeriumssprecher mit.

Die Schulen hatten sich mit einer Projektidee beim Landesprogramm „LernStadtMuseum in Sachsen“ beworben. Mit dem Programm, welches vom Kultusministerium in Kooperation mit der Landesstelle für Museumswesen durchführt wird, soll Kindern und Jugendlichen ein nachhaltiger Zugang zu Museen ermöglicht werden. „Unser Ziel ist die strukturelle und qualitative Verankerung von Kooperationen in den Museums- und Schulalltag“, so Frank Pfeil, Staatssekretär des Sächsischen Kultusministeriums. „Museen sind ein wichtiger Partner für Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu kultureller Teilhabe.“

Die Auszeichnungen werden beim 12. Lehrerinformationstag im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz übergeben. Rund 150 Lehrkräfte aus Sachsen informieren sich zu Beginn des Schuljahres über aktuelle Ausstellungen und Bildungsangebote sächsischer Museen. Darüber hinaus machen sie sich ein Bild von museumspädagogischen Angeboten. (SZ)

Folgende weitere Bildungseinrichtungen und Museen erhalten die Prämien: Grundschule Mylau und Museum Burg Mylau, Chemnitzer Schulmodell und Industriemuseum Chemnitz, Parkschule Auerbach, Schule zur Lernförderung und Galerie Erich Ohser - e.o. plauen Stiftung, Gymnasium Marienberg und Museum sächsisch-böhmisches Erzgebirge, BSZ „Christoph Lüders“ Görlitz und Schlesisches Museum zu Görlitz.

