Ehrung für Lebensretter

Rainer Kumpe ist auch Knochenmarkspender: Rainer Kumpe arbeitet als Pflegehelfer im Anna-Nitsch-mann-Haus der Herrnhuter Diakonie. Seit seinem 18. Lebensjahr spendet er Blut. Laut Torsten Tonn vom DRK sind es heute viele Leukämiepatienten, denen der kostbare Lebenssaft zugutekommt. Wenn Rainer Kumpe Blut abgibt, dann ist aber ihm nur eines wichtig: „Ich helfe anderen Menschen, denn ich könnte selbst einmal in Not geraten.“ Aus diesem Grund ließ er sich außerdem in einer Datei für Knochenmarkspender registrieren. Finanzielle Unterstützung bekommt er für seine Bereitschaft nicht. „Das Prinzip der gegenseitigen Hilfe soll gewahrt bleiben“, begründet das DRK Löbau diese Tatsache. Nach einer Spende besucht Rainer Kumpe gern ein Café im Herrnhuter Gymnasium, wo Schüler die Blutspender regelmäßig zu den Terminen versorgen. Bisher hat der 54-jährige Herrnhuter schon 50 Blutspenden abgegeben. Viele Termine hat er während seiner früheren Arbeit als Klempner nicht wahrnehmen können.

Jörg Drechsel spendet seit 40 Jahren Blut: Als Arzt und Privatperson schätzt der Schönbacher Dr. Jörg Drechsel den Blutspendedienst ganz besonders. Auch für die Blutspender selbst sei das von Vorteil, denn sie bekämen Rückinformation über Standarduntersuchungen. Wie Drechsel weiß, wird das gespendete Blut auch auf Infektionskrankheiten wie Hepatitis, HIV sowie auf Geschlechtskrankheiten kontrolliert. Er ist seit dem 18. Lebensjahr Blutspender. Dazu angeregt habe ihn die Tatsache, dass man Blut nicht künstlich herstellen kann. Je mehr er in seine Arbeit eingebunden war, umso schwieriger wurde es, die Spendetermine wahrzunehmen. Dennoch kommen 40 Jahre zusammen. An Engpässe von Blutkonserven kann sich der Arzt in seiner beruflichen Laufbahn nicht erinnern. Pro Tag werden etwa 1 000 Konserven in Sachsen gebraucht. Dafür, dass kein Mangel entsteht, leistet auch das DRK seinen Beitrag, wie Frank Michler vom Blutspendedienst erklärt: „Mit kleinen Geschenken wollen wir die Leute motivieren.“

Dietrich Schulte gibt bald kein Blut mehr ab: Ab 1990 war Dietrich Schulte – heute Rentner – elf Jahre Oberbürgermeister in Löbau. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt spendete er erstmals Blut. Daran erinnert er sich gut. „Denn damals war vom Rathaus aus ein Aufruf an die Bürger zur Blutspende gegangen.“ Er wollte mit gutem Beispiel vorangehen. „Nach der Wende war es schwierig, Räume zu finden“, so der Löbauer. Heute sei das kein Problem mehr. In der Pestalozzi-Oberschule, in der Grundschule, im Berufsberatungszentrum und bei Oberlausitzer Granit sei das in Löbau möglich. Bisher hat der 72-jährige 75-mal Blut gespendet. „Spender und Empfänger lernen sich nicht kennen“, so Mike Schnitter vom DRK Löbau. Dennoch ist es für Schulte interessant, welchen Weg seine Spende nimmt. Einen Empfänger kennt er aber bestens. „Bei einer Hüftoperation habe ich eine Eigenblutspende bekommen“, berichtet er. Bald wird Dietrich Schulte kein Blut mehr abgeben. In Deutschland ist das nur bis zum Erreichen des 73. Lebensjahres möglich.