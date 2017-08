Ehrung für Kriegsopfer Jugendliche aus elf Ländern pflegten auf dem Neuen Johannesfriedhof Kriegsgräber.

Holzkreuze erinnern auf dem Johnnesfriedhof an 287 Menschen, die Opfer des Zweiten Weltkriegs geworden sind. © privat

Ein zehntägiges Workcamp des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Sachsen vereinte Jugendliche aus elf Ländern, darunter aus Russland und der Türkei. Sie arbeiteten Holzkreuze auf und pflegten die Gräber der 287 Kriegsopfer, die auf dem Neuen Johannesfriedhof begraben liegen. Darunter Soldaten der Wehrmacht, Angehörige des Volkssturms und Zivilisten. Außerdem beschäftigten sich die Jugendlichen auf Exkursionen mit der Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges.

„Jugendliche, deren Politiker im Land lieber kriegerisch denken, arbeiteten friedlich zusammen, das ist echte Völkerverständigung“, kommentierte Jörg Schaldach vom Meißener Krematorium die Arbeit. Und: „Würde es in Meißen immer so laufen, hätten wir in der Stadt goldene Fußwege. (SZ)

