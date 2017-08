Ehrung für helfende Radebeuler Anfang 2018 werden acht Bürger für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Jeder kann dafür jemanden vorschlagen.

In den vergangenen Jahren wurde so unter anderem eine Familie ausgezeichnet, die einen Menschen mit Behinderung über viele Jahre aufgenommen hatte, oder mehrere Damen, die Jahrzehnte lang Seniorenpflege verrichtet hatten. © Symbolbild/dpa

„Das Ehrenamt ist extrem wichtig“, sagt Elmar Günther, Leiter des Radebeuler Sozialamts. Denn die „großartigen Leistungen“, die dort verrichtet werden, sind vom Sozialsystem kaum aufzufangen und nur über ehrenamtlichen, aber auch privaten Einsatz zu bewerkstelligen. Deshalb wurde in einem Stadtratsbeschluss entschieden, dass nun, zum dritten Mal seit 2005, der Bereich Soziales ausgezeichnet werden soll. Wie fast jedes Jahr wird die Ehrung im Rahmen des Neujahrsempfangs in den Landesbühnen Sachsen durch den Oberbürgermeister erfolgen. Es soll einfach mal „Danke“ gesagt, aber auch vor den rund 400 Gästen daran erinnert werden, dass soziales Engagement sehr bedeutend ist.

Mathias Abraham von der Familieninitiative Radebeul will auf „Vorschläge für die zweite Reihe warten“. Denn wenn sie selbst die Menschen auswählen, die geehrt werden sollen, dann sind das eher die aus der ersten Reihe, die auch schon anderweitig ausgezeichnet worden sind. Insgesamt können aber nur acht der über 2 000 ehrenamtlich Tätigen Radebeuls, privat Engagierte noch nicht dazugerechnet, ausgezeichnet werden. Diese acht werden dementsprechend für ihre einzelnen, tollen Leistungen, aber auch stellvertretend für alle anderen geehrt.

In den vergangenen Jahren wurde so unter anderem eine Familie ausgezeichnet, die einen Menschen mit Behinderung über viele Jahre aufgenommen hatte, oder mehrere Damen, die Jahrzehnte lang Seniorenpflege verrichtet hatten. Wer also jemanden kennt, der auch mehr Anerkennung verdient hätte, soll sich noch bis zum 31. Oktober bei der Familieninitiative oder der Stadt melden.

zur Startseite