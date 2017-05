Ehrensache Eishockey-Profi Christian Ehrhoff ist als Kapitän für die Heim-WM unverzichtbar – zum Ärger seiner Tochter.

Christian Ehrhoff ist nach 13 Jahren in Nordamerika mit Frau Farina und den drei Töchtern wieder zu Hause. © action press

Leni ist traurig, mindestens ein bisschen. Ausgerechnet an ihrem Geburtstag ist Papa nicht da. Wenn sie am 8. Mai acht wird, spielt Christian Ehrhoff gegen Russland – für ihn und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die dritte Partie bei der Weltmeisterschaft in Köln. „Das ist für sie natürlich nicht schön“, räumt der 34 Jahre alte Vater ein, „aber ich habe mit ihr gesprochen. Sie versteht es.“

Ehrhoff ist als Kapitän nämlich unabkömmlich, unverzichtbar bei dieser Heim-WM, die ungleich schwieriger wird als vor sieben Jahren. Damals waren sie sportlich abgestiegen und nur als Gastgeber gesetzt. Doch dann lief es, wie es besser kaum laufen kann: mit dem Rekord von 77 803 Zuschauern in der Schalke-Arena und dem 2:1-Sieg gegen die USA zum überraschenden Auftakt bis zum sensationellen Schluss mit Platz vier. Diesmal starten sie am Freitagabend, 20.15 Uhr, in der Kölner Lanxess-Arena vor 18 500 Fans erneut gegen die US-Amerikaner, aber die Erwartungshaltung ist eine andere.

Immerhin hat die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm bei der WM 2016 in Russland das Viertelfinale erreicht und im Herbst souverän die Qualifikation für Olympia 2018 geschafft. Was wäre also der nächste Schritt? „Das Halbfinale …“, antwortet Ehrhoff fragend. Das ist keine Ansage, schon gar keine Kampfansage. Mit seiner Zielvorgabe bleibt er vage. „Wir arbeiten uns von Spiel zu Spiel durchs Turnier.“

Drei Umzüge in vier Jahren

Er zweifelt nicht etwa am eigenen Team, vielmehr weiß er um die Stärke der anderen. „In der Region der Weltrangliste, in der wir uns bewegen, geht es sehr eng zu.“ Deutschland ist Zehnter; die dahinter liegenden Lettland (12.), Dänemark (13.) und Italien (18.) sind keinesfalls leichtere, sondern ebenbürtige Gruppengegner. Wenn sie ins Viertelfinale einziehen wollen, müssen sie zudem mindestens einen der besser platzierten Russland (2.), USA (4.), Schweden (5.) und Slowakei (8.) hinter sich lassen.

Ehrhoff hat zwar das Training am Donnerstag vorsichtshalber ausgelassen, soll aber gegen die USA spielen. Er gehört zu den erfahrensten Spielern, hat 862-mal in der nordamerikanischen Liga NHL gespielt, bevor er im Oktober 2016 in die Heimat zurückkehrte. „Ich vermisse höchstens die Sonne Kaliforniens“, sagt er über den Abschied, der trotzdem kein leichter war. „Ich habe dort mit meiner Frau Farina 13 Jahre lang gelebt. Wenn so ein Abschnitt zu Ende geht, muss man das mental erst einmal verarbeiten“, meint Ehrhoff. „Ich hätte versuchen können, noch ein paar Spiele mehr rauszuquetschen, aber es stellte sich die Frage: Was ist für die Familie das Richtige?“

In vier Jahren waren sie dreimal umgezogen, die Töchter Leni, Milla (sechs Jahre) und Olivia (zwei) mussten die Schule oder den Kindergarten wechseln. „Das ist keine gute Situation.“ Es hat ihm die Entscheidung erleichtert, dass es für ihn zuletzt in den Staaten weniger gut lief, er sich in Los Angeles mit dem Trainer überworfen hatte. Also wechselte er nach Deutschland, allerdings nicht zu dem Verein, bei dem er seine Profikarriere begonnen hatte. Statt für Krefeld spielt er bei den Kölner Haien, was am Niederrhein für Aufsehen sorgte.

Doch für Ehrhoff gaben rein sportliche Gründe den Ausschlag. Mit Köln wollte er um die Meisterschaft mitspielen, die Haie scheiterten jedoch bereits im Viertelfinale der Play-offs an Wolfsburg. „Es lief nicht optimal, und das werde ich aufarbeiten – nach der WM. Jetzt konzentriere ich mich auf die Nationalmannschaft.“

Ansprechpartner für die Jüngeren

In der ist Ehrhoff als Führungsspieler gefragt, auch wenn er eher zu den ruhigeren Zeitgenossen zählt. „Wenn etwas gesagt werden muss, sage ich das. Ansonsten versuche ich, die Mannschaft durch meine Taten auf dem Eis zu führen.“ Für die jüngeren Spieler ist er Ansprechpartner, erst recht jetzt vor der WM zu Hause: Wie war das 2010? „Ein super Erlebnis“, sagt Ehrhoff. In seinen Augen glänzt der Stolz, wenn er vom 1:0 im Viertelfinale gegen die Schweiz erzählt. „Diesen historischen Moment mit unseren Fans feiern zu können, war ein Höhepunkt meiner Karriere.“

Zum ersten Mal seit 1953 hatte es eine deutsche Eishockey-Auswahl unter die Top Vier einer WM geschafft, aber dann die Medaille im kleinen Finale gegen Schweden verpasst. Damals war Ehrhoff erst nach dem Turnierauftakt aus Kanada eingeflogen. Besser spät als nie, denn die WM-Teilnahme ist für ihn Ehrensache. Diesmal konnte er die gesamte Vorbereitung mitmachen, hat den Prozess also erlebt, wie sich das Team findet. „Wir sind gut besetzt, die Jungs haben es Marco schwer gemacht, den finalen Kader festzulegen.“

Bundestrainer Sturm muss das Aufgebot bis zwei Stunden vor Beginn des ersten Spieles benennen, kann sich aber Plätze freihalten, zum Beispiel für Leon Draisaitl. Der Stürmer spielt mit Edmonton in den Play-offs der NHL und könnte bei einem Ausscheiden frühestens nächste Woche dazustoßen. Mit Torhüter Thomas Greiss, Verteidiger Dennis Seidenberg und Stürmer Tobias Rieder sind drei Profis aus der nordamerikanischen Profiliga dabei.

Letztlich macht’s die Mischung. Ehrhoff hat einige Spieler-Generationen erlebt, seit er bei Olympia 2002 mit 19 und als zweitjüngster Spieler des Turniers zum ersten Mal zur Auswahl gehörte. Das Spiel sei seitdem athletischer geworden, aber: „In der Kabine hast du immer noch die unterschiedlichen Typen. Es macht Spaß.“

Das allein taugt aber nicht zum Motto für diese Heim-WM, auch wenn sie die Erwartungen von sich fernhalten wollen. Spätestens mit dem ersten Bully im Auftaktspiel am Freitagabend gegen die USA werden sie die Unterstützung von den Rängen spüren, was Ehrhoff jedoch nicht als Druck empfindet. „Das Publikum gibt ein paar Prozentpunkte extra Kraft.“

Fürs Viertelfinale würde der Papa sogar Geburtstagskind Leni weiter vertrösten – und er verspricht, sich für die Nachfeier besonders anzustrengen. Ehrensache.

