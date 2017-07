Ehrenplakette für Jubilar Der Oberlichtenauer Gottfried Wünsche begeht am Dienstag seinen 80. Geburtstag. Er hat den Sport in der Region geprägt.

Hans Höfgen (links), der am 4. Juli 1980 den Oberlichtenauer Sommerlauf ins Leben rief, und Gottfried Wünsche, der am 31. Dezember 1978 zum ersten Oberlichtenauer Silvesterlauf einlud, stoßen 2005 auf einen gelungenen Silvesterlauf an. © privat

Leichtathletik. Am Dienstag feiert Gottfried Wünsche im Kreise seiner Familie seinen 80. Ehrentag. Und zu seiner Familie zählen natürlich auch zahlreiche Sportfreunde, mit denen er gemeinsam über viele Jahre hinweg das sportliche Leben in Oberlichtenau und darüber hinaus bereicherte. Für seine Verdienste erhält er an seinem diesjährigen Geburtstag eine ganz besondere Auszeichnung durch den Landessportbund Sachsen (LSB).

Wolfgang Bieger, der bis Ende Mai diesen Jahres Vorsitzender der SG Oberlichtenau war und sein Amt ab Juni an Sven Freudenberg übergeben hat, sagt, was den Senior am Dienstag erwartet: „Er erhält für sein unermüdliches Wirken für den Sport in Oberlichtenau die Ehrenplakette des Landessportbundes, also die höchste Auszeichnung überhaupt.“ Da kann man nur noch sagen: „Chapeau, Herr Wünsche!“

Gottfried Wünsche kam im Jahr 1959 als Sportlehrer zur Polytechnischen Oberschule Oberlichtenau und engagierte sich von Anfang an für das sportliche Leben in der 1 500-Seelen-Gemeinde am Fuße des Keulenbergs. Mit der Sportgemeinschaft Oberlichtenau fand er einen funktionierenden Mehrspartenverein vor und prägte bis in die 1990er Jahre ganz wesentlich die kontinuierliche Entwicklung. Als Sportlehrer und Jugendwart der SG-Leitung war er das Bindeglied zwischen Verein und Schule und begeisterte eine Vielzahl von Schülern für das aktive Sporttreiben.

Nachdem am 2. Oktober 1964 die von der Oberlichtenauer Bevölkerung errichtete Jahn-Sporthalle als eine der ersten Sporthallen im ländlichen Raum ihrer Bestimmung übergeben wurde – und an dessen Bau Gottfried Wünsche ebenfalls einen ganz wesentlichen Anteil hat – boomte der Turnsport. Wolfgang Bieger: „Wünsche sprühte vor Ideen und Tatkraft. Nicht nur als Übungsleiter und Kampfrichter, sondern auch als Organisator von Kreis- und Bezirksmeisterschaften im Geräteturnen.“

Die Turnerriege fuhr nach Freyburg an der Unstrut zum Jahn-Gedenkturnen. Schauturnveranstaltungen mit DDR-Spitzenturner Wolfgang Thüne aus Potsdam und der Nachwuchsriege des SC Cottbus zählen zu den Höhepunkten in der Vereinsgeschichte. 1989 ebnete Wünsche mit großem persönlichen Engagement dem damals zehn Jahre alten Carsten Guhr den Sprung zur Kinder- und Jugendsportschule des SC DHfK Leipzig. Bieger: „1989 war es auch, als er die Idee zum Oberlichtenauer Buchpreisturnen hatte, einer Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 28. Male stattfinden wird, und bei der die Kinder der ersten bis vierten Klassen ohne Stress neue Elemente wettkampfmäßig erproben.“

Gottfried Wünsches Leidenschaft ist und bleibt das Geräteturnen, aber auch für andere Sportarten kann er sich begeistern: 1969 gründete er die SG-Sektion Wintersport. Alljährlich fuhren diese Sportler zum Isergebirgslauf. „Um sich darauf vorzubereiten, hatte Gottfried Wünsche die Idee, am Silvesternachmittag ein Läufchen von Oberlichtenau über Großnaundorf und Mittelbach zurück nach Oberlichtenau durchzuführen“, erinnert sich Bieger.

Bis 1993 war Wünsche der Hauptorganisator dieses Laufsportspektakels, das 2017 zum 39. Male ausgetragen wird und mit über 400 Teilnehmern zu einem Highlight geworden ist. So ist es kein Wunder, dass der Jubilar schon seit 1999 Ehrenmitglied seines Vereins ist. Wolfgang Bieger: „Die Sportfreunde der SG Oberlichtenau wünschen dir alles Gute, beste Gesundheit, Glück und viele frohe Stunden.“ (SZ)

