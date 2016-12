Ehrenmedaille für Hotel-Chef Der Landestourismusverband zeichnet Jochen Löbel vom Lugsteinhof in Zinnwald aus. Er gehört zu den Hoteliers der ersten Stunde.

Jochen Löbel gehört zu den langjährigsten Hotel-Chefs in der Region. Mit seinem Namen sind viele Aktionen verbunden. © Archivfoto: Frank Baldauf

Diesmal kann er sich nicht kleinmachen. Jochen Löbel ist ein Macher und mag es gar nicht gern, auf der Bühne zu stehen. Doch kurz vor Jahresschluss muss er ins Rampenlicht: Der Chef vom Hotel Lugsteinhof in Zinnwald wurde vor Kurzem mit der Ehrenmedaille des Landestourismusverbandes ausgezeichnet, die erstmals anlässlich des 25-jährigen Bestehens verliehen wurde. Der Verband würdigt damit das herausragende Engagement beim Aufbau und der Entwicklung des Tourismus in Sachsen. Zu den zehn Ausgezeichneten im Freistaat gehört Jochen Löbel, der seit 26 Jahren in der Branche tätig ist und 22 Jahre davon an der Spitze des höchstgelegenen Hotels im sächsischen Osterzgebirge steht.

Löbel ist ein Mann, der immer über den eigenen Tellerrand schaut und die Region insgesamt voranbringen will. Wohl wissend, dass all das, was das Urlaubsgebiet attraktiver macht, auch seinem eigenen Haus mit rund 50 Beschäftigten zugutekommt. Deshalb hat er sich immer eingemischt, Menschen zusammengebracht, Allianzen geschmiedet – auch aus der Not heraus. „Das Kriterium der Wahrheit ist der Gast“, sagte Löbel kürzlich im Gespräch mit der SZ zu seiner Motivation. „Er kann doch wählen, wo er hinfährt.“

Mindestens zweimal bekamen das die Osterzgebirgler schmerzlich zu spüren. Mindestens zweimal mussten sie durch ein Tal der Tränen. Das war nach der Wende, als auf einmal andere Tourismusziele interessant wurden. „Wir haben nach 1990 zu viel Boden verloren, zum Beispiel an die Ostsee“, sagt Löbel, „und sind kein Haupturlaubsgebiet mehr.“ Gäste, die kommen, bleiben zumeist nur drei bis sieben Tage. „Bei Kurzaufenthalten ist die Konkurrenz aber noch größer.“ Deshalb musste sich die Branche etwas einfallen lassen. Löbel probierte es zum Beispiel mit einem Oktoberfest, das nunmehr schon zum 19. Mal über die Bühne ging. Und er initiierte zur selben Zeit mit die erzgebirgisch-sächsischen Spezialitätenwochen, um Gäste anzulocken.

Eine zweite schwere Zeit war die Flut 2002. Als Urlauber ausblieben, hat er den Wirtestammtisch Altenberg/Geising mit auf den Weg gebracht, damit der Tourismus in der Region überlebt. Bis heute ist er der Sprecher der Interessengemeinschaft, der etwa 20 Gastronomen und Hoteliers angehören. Löbel knüpfte auch Kontakte nach Tschechien und hat 2007 die Wochen der tschechischen Küche ins Leben gerufen. Das bereichert nicht nur Speisekarte und Kulturkalender, sondern ist auch wichtig, um ausreichend Fachkräfte zu finden. Über 300 Auszubildende aus Tschechien haben seither allein im Lugsteinhof ein Praktikum absolviert. All dieses Engagement würdigte der Landestourismusverband nun mit der Ehrenmedaille. (SZ/ks)

