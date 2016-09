Ehrenmal wird wieder aufgestellt Die Denkmalschutzbehörde macht’s möglich. Ohne Förderung müsste der Stein noch länger ein trauriges Dasein fristen.

So sah das Denkmal aus, ehe es wegen der Kirchensanierung abgebaut worden ist. Nachdem der Stein aufgearbeitet ist, soll er wieder neben der Kirche aufgestellt werden – möglichst auch mit den Säulen drumherum und mit den Kugeln am Sockel. Bei der im Volksmund als Kriegerdenkmal bezeichneten Stele handelt es sich um ein Ehrenmal für die Gefallenen des deutsch-französischen Krieges 1870/71. © Repro: DA-Archiv

Die Steinschmiede Schmidt und Wiede OHG aus Döbeln wird sich des Ehrenmals annehmen, das die letzten Jahre in Einzelteile zerlegt auf dem Bauhof der Stadt Roßwein eingelagert war. Die Stadträte haben den Auftrag erteilt. An der Stele muss schon in den nächsten Wochen Hand angelegt werden, damit die Wiederaufstellung bis Jahresende gelingt. Denn dann muss das Fördergeld abgerechnet werden. Genau 10 000 Euro hat die Denkmalschutzbehörde des Landkreises Mittelsachsen der Stadt Roßwein als Förderung bewilligt. Ohne dieses Geld hätte die Kommune die Aufarbeitung des Ehrenmals wohl in finanziell bessere Zeiten verschoben.

Irgendjemandem ist das Denkmal vor ein oder zwei Jahren wieder in den Kopf gekommen. Danach gab es sogar eine Art Bürgerbefragung über den künftigen Standort. Die Roßweiner, die an der Umfrage teilnahmen, haben sich mehrheitlich für den alten entschieden: neben der Stadtkirche. Dort musste das Denkmal abgebaut werden, weil die Sanierung der Stadtkirche bevorstand. Danach ist es nicht wieder aufgestellt worden – angeblich, weil es dem damaligen Pfarrer nicht gepasst hat. Doch nach dem Pfarrer allein ist es auch bei der Wahl des neuen Standortes nicht gegangen. Die Kirchenvorstände haben gemeinsam darüber befunden und dem neuen, alten Platz für das Denkmal zugestimmt, wenn der Kirchgemeinde dafür keine Kosten entstehen.

Das Ehrenmal aufzubereiten, wird knapp 16 000 Euro kosten. Die Ausgaben für das Fundament will nach Aussagen von CDU-Stadtrat Jens Schmidt die Firma Stowasser übernehmen. Das hatte sie schon vor Jahren zugesagt. In der Ratssitzung hatte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) das Sponsoring noch der CDU zugeschrieben. Ein Missverständnis nimmt Jens Schmidt an.

