Ehrenmal neu eingeweiht Die sterblichen Überreste von sowjetischen Zwangsarbeitern waren umgebettet worden.

Der russische Generalkonsul Andrey Y. Dronov (Mitte) und Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (rechts) legten am Ehrenmal Kränze nieder. © André Braun

Anlässlich des Volkstrauertages trafen sich Vertreter von Politik, Kirchen, Lessinggymnasium und den Stadtwerken am Urnenhain des Krematoriums Döbeln. Mit Worten, Blumen und Kränzen wurde von ihnen die Gedenkstätte für 23 gestorbene sowjetische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter neu eingeweiht. Bei der Feier dabei war auch der Generalkonsul Andrey Y. Dronov vom Konsulat der Russischen Förderation in Leipzig. Er bedankte sich für die Sanierung und die Wiedereinweihung des sowjetischen Ehrenmals bei der Stadtverwaltung, der Deutschen Kriegsgräberfürsorge und den Döbelnern.

„Es gibt keine Familie in Russland, die im Krieg niemanden verloren hat“, sagte er vor Beginn der Feier. „Deshalb ist es wichtig, die Erinnerung wach zu halten. Der Krieg ist noch nicht zu Ende, bis der letzte Soldat beerdigt ist.“ Wie er meinte, hilft die Erinnerung an den Krieg, gute Beziehungen zu entwickeln.

Anlässlich der Umgestaltung des Urnenhains des Döbelner Krematoriums wurde auch die Gedenkstätte für die sowjetischen Kriegsopfer an einen zentralen Platz gebracht. Die Anlage der Gedenkstätte und die Umbettung der sterblichen Überreste erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen des Krematoriums und der Deutschen Kriegsgräberfürsorge. „Damit wird das Gedenken an die 23 gestorbenen sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter stärker in das Bewusstsein unserer Bevölkerung gerückt“, sagte Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer zu Beginn der Feier. Er erinnerte daran, dass deutsche und russische Menschen in zwei verheerenden Kriegen als Feinde gegeneinander kämpften. „Heute stehen wir gemeinsam an diesem Ehrengrab“, so Egerer.

