Ehrenkreuz fürs Engagement 70 Feuerwehrmänner und -frauen zeichnet Landrat Lange für ihre Dienste aus. Erstmals sind auch drei Notärzte dabei.

Das Ehepaar Renate und Gerd Biehle aus Weigersdorf ist schon 40 Jahre im aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Dafür bekamen beide das Ehrenzeichen am Bande in Gold von Landrat Bernd Lange verliehen. © André Schulze

Diehsa. Einmal im Jahr dankt der Landkreis ausdrücklich seinen freiwilligen Feuerwehrleuten für ihr ehrenamtlichen Engagement. Für den nördlichen Landkreis findet das traditionell im Gasthof Am Markt in Diehsa statt. Am vergangenen Donnerstag wurden insgesamt 70 Kameraden von Feuerwehr und Rettungsdienst für 25 Jahre und 40 Jahre im aktiven Dienst oder für langjährige Treue Dienste im Ehrenamt geehrt. In der Woche zuvor waren es in Lawalde sogar 140 Kameraden aus dem südlichen Landkreis. Dazu lässt es sich Landrat Bernd Lange nicht nehmen, ihnen persönlich das Ehrenkreuz in Silber oder Gold an die Brust zu heften.

„Ich will Ihnen danken für das jahrelange Dienen am Bürger. Die Stunden könnten wir nie bezahlen, die Sie unterwegs waren für Ihre Nachbarn und alle Menschen im Kreis“, sagt er in seiner Rede. Und: Ausdrücklich sollten sie den Dank auch mit nach Hause nehmen in die Familien, die zu Hause bleiben, wenn die Männer und Frauen im Einsatz sind.

Kreisbrandmeister Peter Eichler mahnte zu Ruhe und Frieden und echter Kameradschaft in den Wehren in den unruhigen politischen Zeiten in Deutschland und in der Welt. Hans Richter als Leiter des Amtes für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen im Landkreis, sagte: „Ihre Bereitschaft ist das Ruhekissen der Mitmenschen.“

Rückblickend wurden die Leistungen bei den vielen Stürmen in diesem Jahr gelobt, aber auch die große Unterstützung der Feuerwehr beim Tag der Sachsen in Löbau. Zu Ehren kamen erstmals drei Notärzte aus dem nördlichen Landkreis. Sie wurden in ihrer leitenden Funktion ausgezeichnet.

Auch im nächsten Jahr stünde wieder Großes an, hieß es am Donnerstag in Diehsa. Vom 27. bis 29. Juni wird in Görlitz der 6. Landesfeuerwehrtag. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Sternmarsch in Görlitz und die Landesmeisterschaften im Stadion der Freundschaft. Dafür erhielt der Feuerwehrverband vom Landkreis eine Zuwendung von 5 000 Euro.

