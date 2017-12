Ehrenjahr ohne Ehrenbürger Mit einem Besuch von Kurt Biedenkopf ist es zur 800-Jahr- Feier nichts geworden. Nun plant man einen neuen Termin.

Gemeinsam mit Gattin Ingrid hatte der Gröditzer Ehrenbürger Kurt Biedenkoppf am vorigen Wochenende dem CDU-Landesparteitag in Löbau einen Besuch abgestattet. © Ronald Bonss

Gröditz. Dem CDU-Parteitag in Löbau am vorigen Wochenende hatte er mit Gattin Ingrid einen Besuch abgestattet. Doch nach Gröditz wird Sachsens ehemaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf dieses Jahr nicht mehr kommen. Dabei hätte man den Ehrenbürger im Festjahr nur zu gern in der Röderstadt begrüßt. Dem Vernehmen nach verhinderte die Gesundheitssituation des früheren sächsischen Regierungschefs, dass es mit einem Besuch klappte. Stadtchef Jochen Reinicke (parteilos) sagte, man plane für 2018 an einem festen Termin. Dann soll Biedenkopf, der Ende Januar 88 Jahre alt wird, zur Übergabe des fertiggestellten Kultur- und Vereinszentrums Dreiseithof nach Gröditz kommen.

Der christdemokratische Politiker war im Jahr 2011 von der Stadt Gröditz zum Ehrenbürger ernannt und so für seine Verdienste um den Erhalt des traditionsreichen Stahlstandortes nach der Wende gewürdigt worden. Biedenkopf wurde damit zum zweiten Träger dieser Auszeichnung nach Siegfried Richter. Der in Gröditz geborene Unternehmer und Mäzen war von der Stadt 1992 zu ihrem Ehrenbürger ernannt worden. (SZ/ewe)

