Ehrengeschenk für die Aktivsten Die Freiwillige Feuerwehr Kamenz-Stadt war im vergangenen Jahr 120 Mal im Einsatz. Dies oft in Kooperation mit anderen Wehren. Erfolgreich.

OB Roland Danz übereichte zur Jahreshauptversammlung an Eric Dünnebier und andere Kameradinnen und Kameraden der FFw Kamenz-Stadt Ehrengeschenke als Anerkennung für die hohe Einsatzbereitschaft. © Michael Lindner

Die Kamenzer Feuerwehr wurde 1875 gegründet. Daran erinnerte die Jahreshauptversammlung am Wochenende. Heute stehen 54 Kameradinnen und Kameraden ehrenamtlich für den Brandschutz der Stadt Kamenz und ihrer Ortsteile ein. Nicht zu vergessen sind die acht Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung, welche sich in den letzten Jahrzehnten verdient um den Brandschutz gemacht haben und nun altersbedingt kürzertreten. Und dass die Jugendarbeit in der Feuerwehr Kamenz-Stadt einen hohen Stellenwert hat, zeigt sich an der Stärke der Jugendfeuerwehr: immerhin 14 Jungen und Mädchen sind hier mit großem Eifer dabei.

Der amtierende Wehrleiter Steffen Geisendorf berichtete über das Wirken der Feuerwehr Kamenz-Stadt im vergangenen Jahr. So gab es mehr als 400 „dienstliche Maßnahmen“, wie es offiziell heißt. Darunter waren 120 Einsätze und Hilfeleistungen in und um Kamenz. Die hohe Einsatzzahl zeigt, wie wichtig die Arbeit der Feuerwehr für die Stadt und deren Bürger ist. Wichtig waren die Ausschreibung des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 sowie die verstärkte Zusammenarbeit mit den Ortsfeuerwehren Lückersdorf und Gelenau. Insbesondere diese beiden Aspekte sollen die Feuerwehr Kamenz-Stadt zukunftsfähig aufstellen. Es wurde jedoch betont, dass sich weder die Feuerwehr noch die Stadt Kamenz auf den Erfolgen aus 2016 ausruhen darf. Vielmehr seien dies erste Schritte gewesen, welche auch in den nächsten Jahren fortgeführt und durch weitere Maßnahmen ergänzt werden müssen. Dazu gehörte die Mitgliederwerbung, aber auch die Pflege des Bestandes. Dass dies für alle Beteiligten „eine kraftvolle Aufgabe“ wird, ist klar. Daher wurde die Gründung einer Arbeitsgruppe zwischen der Stadt und der Feuerwehr angeregt.

Anschließend ging es um die Jugendarbeit in der Wehr. Jugendwart Stephan Zahour berichtete insbesondere über den erfreulichen Mitgliederzuwachs. Wie in den vergangenen Jahrzehnten stellt die Jugendfeuerwehr die Basis der Einsatzkräfte von morgen. „Wir hoffen, die Jugendlichen bald in der aktiven Abteilung integrieren zu können“, sagte er.

Die Wehrleitung dankte allen Kameradinnen und Kameraden für ihr Engagement in der Feuerwehr, aber auch dem Förderverein Feuerwehr Kamenz-Stadt sowie der Stadtverwaltung für die Unterstützung im zurückliegenden Jahr. Wehrleiter Steffen Geisendorf: „Dieses hohe Niveau zu halten, ist eine wichtige Aufgabe.“

Die Leistung jedes einzelnen Kameraden ist wichtig und unverzichtbar, dennoch wurden einzelne FFw-Mitglieder besonders gewürdigt. Befördert wurden Nico Massek und Maurizio Hoffmann zum Feuerwehrmann, Franziskus Kühnert zum Hauptfeuerwehrmann, Ronald Schneider und Stephan Zahour zum Hauptlöschmeister, Steffen Geisendorf zum Oberbrandmeister und Mirco Schwarz zum Brandinspektor. Außerdem wurden Eric Dünnebier, Toni Geisler, Sandra Krüger, Andreas Kühnert, Werner Lehmann, Stefan Lindner, Maik Schwarz und Anja Zahour für ihre Arbeit mit einem Ehrengeschenk geehrt. „Der größte Dank geht jedoch an die Familien, Partner sowie Arbeitgeber unserer Kameradinnen und Kameraden. Ohne deren Unterstützung wäre eine solch gut funktionierende Feuerwehr nicht möglich“, so der FFw-Leiter. (SZ)

