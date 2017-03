Ehrenbürger und Naturschützer zugleich Hohnstein gedenkt dem erst kürzlich verstorbenen Ehrenbürger Dietrich Graf. Die Stadt verdankt ihm viel.

Hohnstein will Dietrich Graf (rechts) mit einer Gedenkfeier würdigen. © Archiv: Baldauf

Nachdem die Angehörigen von Dietrich Graf, Oberförster und Ehrenbürger von Hohnstein, in aller Stille Abschied genommen haben, wird ihm nun öffentlich gedacht. Die Stadt Hohnstein hat für Sonnabend eine Gedenkfeier im Max-Jacob-Theater organisiert. Beginn ist 10 Uhr. Seinem Vermächtnis entsprechend findet nach der Feier ein kurzer Flurbegang auf dem Hohburkersdorfer Rundblick statt.

Mit Wegbegleitern, Freunden und Verwandten wolle man an diesem Tag das Leben und Wirken von Dietrich Graf würdigen, sagt Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Die Stadt Hohnstein sowie die Töchter von Dietrich Graf laden zu dieser Gedenkfeier ein. Experten würdigen in ihren Vorträgen den Verstorbenen als Waldbauer, Naturschützer und Heimatkundler.

Die Aufzählung zeigt, dass Dietrich Graf auf vielen Gebieten seine Spuren hinterlassen hat. Sein großes Ziel war es, den Wald als Lebensgrundlage für den Menschen zu schützen. Er studierte in Tharandt Forstwirtschaft. Nach seiner Assistenzzeit im Hohnsteiner Revier war er zwischen 1962 und 1999 dort leitender Forstwirt. Viele Jahre war er zudem Naturschutzbeauftragter in Sebnitz. 1992 kam das Ehrenamt als Landesvorsitzender der AG Naturgemäße Waldwirtschaft hinzu. Diese Aufgaben trat er 2001 an Jüngere ab, nachdem er 1999 in Rente gegangen war. Er arbeitete dann an verschiedenen Dokumentationen mit. Sein Wissen und seine Erfahrung begleiten viele Menschen. Das, was er sagte, hat Gewicht. 1992 erhielt er zum Beispiel mit als einer der Ersten das Bundesverdienstkreuz. Im Jahr 2008 wurde er Ehrenbürger von Hohnstein. (SZ/aw)

