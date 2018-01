Ehrenamtspreis soll Ansporn sein

Jedes Jahr im Januar ehrt die Stadt Neustadt einige ihrer freiwillig aktiven Bürger mit dem Ehrenamtspreis. Meistens wird damit deren Lebenswerk gewürdigt, was vielleicht nicht immer so sein sollte, findet Stadtrat Christian Kowalow (FDP). „Man könnte den Preis auch an Ehrenamtler vergeben, die erst seit Kurzem aktiv sind und damit auch junge Leute für eine Vereinsmitgliedschaft motivieren“, schlug er im jüngsten Stadtrat vor und betonte, keinem der bisherigen Preisträger seine Auszeichnung absprechen zu wollen. „Wir sind beim Ehrenamtspreis laut Satzung nun einmal auf Vorschläge angewiesen“, antworte Bürgermeister Peter Mühle. (NfN). Das heißt, der Vorstoß, junge Mitglieder auszuzeichnen, muss von den Vereinen selbst kommen. (SZ/nr)

