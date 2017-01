Ehrenamtspreis wird wieder vergeben

© Thorsten Eckert

Das neue Jahr ist schon wieder ein paar Tage alt. Dennoch möchte Arnsdorfs Bürgermeisterin Martina Angermann traditionell gemeinsam mit den Bürgern das neue Jahr begrüßen. Deswegen lädt das Gemeindeoberhaupt am nächsten Donnerstag, dem 19. Januar, zum traditionellen Neujahrsempfang ein. Dieser findet wie gewohnt im Dorfgemeinschaftshaus Fischbach statt.

Neben der traditionellen Rede von Martina Angermann und einem musikalischen Rahmenprogramm wird an diesem Abend natürlich wieder der Ehrenamtspreis an engagierte Bürger vergeben. Vorschläge konnten die Arnsdorfer bei der Verwaltung einreichen. Im vergangenen Jahr durften sich gleich vier Frauen über diesen Preis freuen. So erhielten Ramona Zichner und Kristin Werner den Ehrenamtspreis für ihre Arbeit mit den Arnsdorfer Tanzmäusen. Ebenfalls geehrt wurden Christa Büttner, die seit ihrem Renteneintritt ehrenamtlich mit Senioren arbeitet, sowie Ilse Prescher, die die Ortschaft Fischbach als Bürgermeisterin bedeutend vorangebracht hat. Wer und vor allem wie viele Bürger in der kommenden Woche den Ehrenamtspreis erhalten, ist natürlich noch ein Geheimnis. Fest steht aber bereits: 19 Uhr geht es am 19. Januar los. Und Bürgermeisterin Martina Angermann lädt alle Bürger herzlich zu diesem gemeinsamen Abend ein. (ste)

