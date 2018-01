Ehrenamtspreis wird nachgereicht Hohnstein vergibt einen dritten Preis. Thea Pallme war zum Neujahrsempfang nicht in der Stadt.

Hohnstein. Bürgermeister Daniel Brade (SPD) wird den dritten Hohnsteiner Ehrenamtspreis noch an Thea Pallme überreichen. Sie konnte ihn zum Neujahrsempfang auf der Burg Hohnstein nicht selbst in Empfang nehmen. Die Hohnsteinerin wird unter anderem dafür geehrt, dass sie den Überblick über das Verwaltungsarchiv der Stadt behält und vor allem diejenigen, die Rat und Hilfe im Archiv suchen, auch gut betreut. Und so geht sie auch des Öfteren Fragen zu historisch Ereignissen nach oder prüft, welche Unterlagen darüber noch vorhanden sind.

Marlies Ehrt aus Cunnersdorf und Christine Hache aus Hohnstein hatten den Ehrenamtspreis zum Empfang verliehen bekommen. (SZ/aw)

