Ehrenamtspreis, ein neuer Versuch Die Auszeichnung ist in Verruf geraten. Dieses Jahr wurde sie nicht vergeben. Nun werden wieder Vorschläge gesucht.

Ein Ehrenpreis sollte eine Ehre sein. So war es vor vielen Jahren auch in Heidenau gedacht. Man schuf eine Gelegenheit, ehrenamtlich Engagierten zu danken. Doch nachdem der Stadtrat vor sieben Jahren gleich drei Vorschläge auf einmal ablehnte, kommt der Preis nicht mehr so richtig zu Ehren. Zwar war das Prozedere nach der Blamage geändert worden, den Preis aber hat es offensichtlich nicht gerettet.

Zuletzt reichte nur noch die Feuerwehr Vorschläge ein. Sie nutzt den Preis gern, um sich bei langjährigen aktiven Mitgliedern zu bedanken. Im vergangenen Jahr dann gab es lediglich einen Vorschlag, von wem sagt die Stadt nicht, der jedoch nicht der Form entsprach. Das heißt, er wurde mündlich gemacht. Die Vorgabe aber ist, dass er schriftlich eingereicht und von mindestens zehn Heidenauern unterstützt werden muss. Weil diese Vorgabe letztes Jahr nicht eingehalten wurde, hatte der Stadtrat letztlich gar nichts zu entscheiden.

Bis zu drei Preise sind möglich

Die Stadt lässt sich davon jedoch nicht abbringen und schreibt den Preis nun wieder aus. Bis zum 30. September ist Gelegenheit, die Vorschläge bei der Stadt einzureichen – mit allen erforderlichen Unterlagen, also einer Begründung und den Unterschriften von zehn Heidenauern. Der Stadtrat entscheidet dann in der Regel im Dezember nichtöffentlich, Termin für die Vergabe des Preises ist der Einwohnerversammlung im März. Bis zu drei Preise können jährlich vergeben werden. Das aber ist bisher noch nie der Fall gewesen.

Kontakt: Stadt Heidenau, Büro des Bürgermeisters, Dresdner Straße 47, 01809 Heidenau, Ehrungssatzung gibt es im Internet.

