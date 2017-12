Ehrenamtler erneut ausgezeichnet Der Neustädter Joachim Damm ist seit vielen für andere da, wenn sie Hilfe brauchen. Das würdigt jetzt der Freistaat.

Im Januar hatte Joachim Damm den Ehrenamtspreis der Stadt Neustadt erhalten. © Dirk Zschiedrich

Neustadt. Der Neustädter Joachim Damm bekommt am Sonnabend den Ehrenamtspreis des Sächsischen Landtags in Dresden verliehen. Er ist damit in Gesellschaft von rund 50 weiteren Menschen, die sich im sozialen und karikativen Bereich im Freistaat engagieren. Anfang des Jahres wurde Damm bereits für seinen Vorsitz im Gemeinnützigen Verein Soziales, Arbeitslos und Vorruhestand (GAV) mit dem Neustädter Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Seit 2010 ist er dessen Vorsitzender. Die Vereinsmitglieder sind als Schulbusbegleiter und als Verkehrshelfer aktiv. Joachim Damm begleitet auch Senioren sowie straffällig gewordene Bürger und hilft zudem bei der Grünlandpflege. Auch die Integration von Migranten gehört zu den Vereinsaufgaben. (SZ/nr)

