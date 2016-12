Ehrenamtler erhalten Vergünstigungen Die Stadt bietet für engagierte Freitaler jetzt eine besondere Rabatt-Karte an.

Kleine Karte, große Wirkung: Freitaler, die sich ehrenamtlich engagieren, können jetzt sachsenweit Vergünstigungen in Museen, Bädern und anderen Einrichtungen erhalten. Voraussetzung dafür ist die sogenannte Sächsische Ehrenamtskarte, die Ehrenamtler seit Dezember bei der Stadt Freital erhalten können. Die Karte ermöglicht es sächsischen Kommunen, den bürgerschaftlichen Einsatz ihrer Einwohner zu würdigen. Die Stadt Freital selbst bietet den Ehrenamtlern aus Sachsen ermäßigten Eintritt in die beiden Freibäder Windi und Zacke sowie für die Städtischen Sammlungen auf Schloss Burgk.

Um die Ehrenamtskarte zu bekommen, ist ein Antrag bei der Stadtverwaltung nötig. Die Ehrenamtler müssen mindestens 16 Jahre alt sein, sich schon mindestens ein Jahr ehrenamtlich engagieren und ihren Wohnsitz in Freital haben. Das entsprechende Formular ist über die Rathausinformationen in Potschappel und Deuben oder über das Internet erhältlich. Nach dem Einreichen prüft die Stadt den Antrag. Zuvor müssen sich die Antragsteller ihre Angaben durch die Trägerorganisation, für die das ehrenamtliche Engagement zuständig ist, bestätigen lassen. Trägerorganisationen können beispielsweise der Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, örtliche Träger der Freien Wohlfahrtspflege sowie Kirchgemeinden, als gemeinnützig anerkannte Stiftungen, Verbände und Vereine sein. Auch Gemeinden oder Gemeindeverbände können die Anträge bestätigen. Ist der Antrag dann genehmigt, wird die Karte schließlich per Post zugestellt.

In Sachsen bieten zahlreiche Kooperationspartner Vergünstigen für Karten-Inhaber an. Die Ehrenamtskarte wird unter anderem auch in Bannewitz, Kreischa und Dorfhain angeboten. (SZ/cb)

www.ehrenamt.sachsen.de

zur Startseite